員警憂逾期歸檔受處分 偽造長官簽章緩起訴2年

陳姓偵查佐因擔心逾期歸檔受處分，在公文登載不實事項後，再將長官曾在其他簽核過的公文掃描、剪下後貼在此案公文遭函送法辦，檢方偵查後，予以緩起訴且須支付公庫15萬元。

基隆地檢署緩起訴處分書指出，新北市警局瑞芳分局偵查隊陳姓偵查佐去年9月2日受理一起詐騙案後，由於未進行調查，後因辦案期限將至，恐因公文簽核程序延滯，導致逾期歸檔而受行政處分。

檢方指出，陳男3月2日凌晨於偵查隊辦公室內，在公文書中登載「經查該不詳涉嫌人所使用LINE通訊軟體無法協查，另調閱網頁查無相關資料」、「現已無資料可供追查」等不實事項。

陳男又將4名長官曾簽核通過的其他案件公文掃描檔以彩色印出後，將公文中「會辦單位」欄剪下貼在此案公文，再進行彩色掃描及彩色列印，並交由不知情同事歸檔。

檢方表示，分局負責檔案管理的承辦人員歸檔時，發現此案公文為彩色列印，不符合相關規定，沈姓分隊長此時正在檔案室調卷，經向上呈報後將陳男函送法辦。

檢方指出，陳男所為涉犯公務員假借職務上機會行使偽造公文書罪，考量陳男在偵訊時坦承犯行，深表悔意，且所生危害非屬重大，予以緩起訴2年，且須向公庫支付新台幣15萬元，並參加法治教育課程6小時。

瑞芳警分局表示，分局內部有完善公文稽核機制，陳男因擔心公文逾期遭懲處，而違反公文管考規定偽造公文書。對於陳男違法行為分局絕不護短，主動將陳男依規定行政議處並調單位，同時函請基隆地檢署偵辦，以彰法治。