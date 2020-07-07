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桃警破職業賭場抓35人 2男女仿電影奔逃脫臼被抓
桃園市47歲陳姓男子在桃園區愛二街租下透天厝，經營天九牌職業賭場，透過熟客介紹賭客聚賭，警方接獲該屋出入分子複雜監控多時，今天凌晨持搜索票破門收網，逮捕陳男及荷官、賭客35人，其中2名男女賭客擔心身分曝光，為躲避警察，如電影從3樓頂跳到隔壁3樓鐵皮屋，造成腳踝脫臼受傷跑不掉哀哀叫，警訊後陳姓男子等35人依賭博、社維法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方調查，陳姓男子趁疫情趨緩，在桃園區愛二街住宅區租下透天厝，並私下透過熟客介紹賭客上門，警方據報監控多時，見時機成熟，持法院搜索票緝查，不料陳男拒不開門，有的賭客擔心身分曝光，企業從屋頂逃走，如電影情節。
警方破門進入後，當場逮捕陳男和39歲陳姓荷官2人及男女賭客33人，其中賭客的53歲彭姓男子、60歲唐姓女子擔心賭博身分曝光，聽到警方破門，2人 立即奔逃到3樓頂，再跳到隔壁棟3樓鐵皮屋頂，因動作不熟練，造成2人腳踝脫臼走不動哀哀叫、臉面發白，警方趕到將2人抬到樓下，通知119送醫無礙。
警方表示，該賭場以專門經營天九牌賭博，警方逮捕陳男、荷官和賭客35人，查扣天九牌賭具及現場賭資、抽頭金總共33萬餘元，陳姓負責人、荷官分別依賭博罪嫌移送法辦、33名賭客依社維法提報裁罰。
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