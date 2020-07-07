快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投保中心對林郭文艷提解任訴訟 北院分案由她承審

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

大同公司股東會表決權爭議日前剛落幕，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，決議通過對提起裁判解任訴訟；台北地方法院昨下午收到起訴狀，今已分案由民事第二庭金股法官楊惠如承審。

投保中心認為，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益行為，違反公司治理運作常規，致使公司遭處分變更交易方式，已嚴重損害投資大眾權益，並破壞市場公平競爭秩序，使證券市場形象嚴重受損，勢必將影響外資觀感及對台投資意願，客觀上已足使人認為她難以繼續擔任董事職務，因此提起解任董事職務訴訟。

台北地方法院今指出，昨日下午收到投保中心以林郭文艷執行董事職務有違反法令的重大事項，顯有不適任董事之情事，對大同公司及林郭文艷提起解任董事職務的起訴狀，經依流程於今送分案室電腦分案，由民事第二庭金股法官楊惠如承審。

林郭文艷。圖／聯合報系資料照片
林郭文艷。圖／聯合報系資料照片

大同 股東

延伸閱讀

投保中心擬提林郭文艷裁判解任訴訟 大同：依法抗辯

投保中心對大同董座提解任訴訟 律師這樣看

投保中心提解任訴訟 大同：將依法抗辯

投保提出解任訴訟 林郭文艷將提抗辯

相關新聞

魔鬼藏在細節裡：陪審參審併行草案的四大「亮點」

立法院近來審議司法院提出的《國民參與刑事審判法》草案（下稱國民法官草案），民間團體則提出《國民參與刑事審判試行法》草案（下稱陪審參審併行草案），筆者發現併行草案有四大「台灣獨創」的「亮點」，以下讓我們一起來看看這些亮點在哪裡。

桃警破職業賭場抓35人 2男女仿電影奔逃脫臼被抓

桃園市47歲陳姓男子在桃園區愛二街租下透天厝，經營天九牌職業賭場，透過熟客介紹賭客聚賭，警方接獲該屋出入分子複雜監控多時...

投保中心對林郭文艷提解任訴訟 北院分案由她承審

大同公司股東會表決權爭議日前剛落幕，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，...

保存前女友裸照分手後再傳給對方 男不知悔改還求緩刑

劉姓男子偷拍他的鄭姓女友身體，一年後兩人已是分手狀態，劉竟將當初拍的裸照傳給鄭，遭士林簡易庭判處有期徒刑3月，可易科罰金...

渣男偷拍女友性愛影片 截私處圖恐嚇「幫你約炮」被訴

桃園市52歲詹姓男子與女友交往期間，趁與她發生性交嘿咻過程，偷拍2人性愛影片，還刻意偷錄女友私處。2人今年4月底，詹男疑...

酒駕撞死老婦已給付350萬 記取教訓10年後再付25萬

台中市民營垃圾車張姓司機，去年7月間酒駕撞死8旬賴姓老婦，台中地院查出這次是張第4次酒駕，過失情節不輕，合議庭查出雙方以...

星二代餐廳放「前女友與狗不得進入」招牌 前女友撤告

知名女演員梁佑南之子方璿，今年初與女友分手後，上網訂製霓虹燈招牌「前女友與狗不得進入」放在自己開設的餐廳吧台。前女友不滿...

劉樂妍罵人遭告窩大陸不出庭 導演關驊批她魚目混珠

被稱為「女版黃安」的劉樂妍，因認為導演關驊長期積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在中國河北省廊坊市的如家酒店登...

機師完訓敬教練雞尾酒遭華航解聘 法官：權力濫用

黃姓男子與中華航空簽立機師聘僱契約，初敘為試用副機師，但2016年4月間，華航以他與美國飛行教練餐敘席間「敬雞尾酒1杯」...

陳菊告名嘴開和解條件 張友驊：可談看看

監察院長被提名人、總統府秘書長陳菊自訴政論名嘴加重誹謗罪，台北地院今天傳喚張友驊開調查庭，查證張在政論節目爆料的消息來源...

菜園性侵智能障礙女 台鐵司機撤職判3年2月定讞

擔任台鐵司機的戴姓男子3年前騎車行經花蓮某菜園，強行以手指性侵一名智能障礙的女子，他一審依強制性交罪判刑7年4月，二審改...

先騙國中女自拍裸照再逼姦 沒戴套還說「不會怎樣」

陳姓男子3年前從網路交友平台「WooTalk 」結識國三少女，他要求對方自拍裸照後再LINE給他，詎料他將裸照當成籌碼，...

熱門新聞

女騎士擦撞勞斯萊斯不顧傷勢狂哭 維修恐近百萬元

影／動漫展女大生涉露第三點 到案稱「給男友攝影師拍」

獨／被控性侵衛生局女職員 前主管：我也是受害者

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

影／史上首張龜速車罰單！蘇花改「路隊長」時速46還無駕照

嘉義大林工地工人踩空墜一樓 鋼筋插入胸前及骨盆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。