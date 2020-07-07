投保中心對林郭文艷提解任訴訟 北院分案由她承審

大同公司股東會表決權爭議日前剛落幕，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令情形，決議通過對提起裁判解任訴訟；台北地方法院昨下午收到起訴狀，今已分案由民事第二庭金股法官楊惠如承審。

投保中心認為，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益行為，違反公司治理運作常規，致使公司遭處分變更交易方式，已嚴重損害投資大眾權益，並破壞市場公平競爭秩序，使證券市場形象嚴重受損，勢必將影響外資觀感及對台投資意願，客觀上已足使人認為她難以繼續擔任董事職務，因此提起解任董事職務訴訟。