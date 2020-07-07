保存前女友裸照分手後再傳給對方 男不知悔改還求緩刑

劉姓男子偷拍他的鄭姓女友身體，一年後兩人已是分手狀態，劉竟將當初拍的裸照傳給鄭，遭士林簡易庭判處有期徒刑3月，可易科罰金9萬；劉認為兩人交往就拍過很多親密照，也無傳給他人，不違法提起上訴，不過士林地院仍認為他缺乏尊重他人觀念，駁回定讞。

判決指出，劉2017年2月與鄭到墾丁玩，竟趁鄭在飯店睡覺，拿手機偷拍她沒穿衣服樣子，隔年8月再用LINE記事本聯繫鄭，稱要傳當時拍的裸照給鄭；鄭憤而到警局報案提告。

合議庭審理時，劉否認違反妨害秘密，稱兩人交往時就拍過很多親密照，拍完也沒傳給他人，只存在手機裡，女友也沒反對。

合議庭調查，劉與鄭是前男女朋友，兩人交往期間，劉趁鄭在睡覺，偷拍她正面全裸照片2張，事後將裸照存在與鄭的LINE聊天室記事本。

鄭控訴，當時是喝醉酒，根本不知遭劉偷拍，事後劉在LINE提到要傳自己沒穿衣服的照片，才知道被拍。

合議庭認為，劉無故用手機拍攝鄭身體，卻乏尊重他人觀念，結論沒有不合之處，無撤銷必要，予以駁回上訴。