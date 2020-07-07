渣男偷拍女友性愛影片 截私處圖恐嚇「幫你約炮」被訴

桃園市詹男疑不滿分手，傳送對方偷拍的性愛影片和私處截圖恐嚇，檢方偵結將詹男依妨害自由、妨害秘密罪嫌聲請簡易判決。示意圖／ingimage 桃園市52歲詹姓男子與女友交往期間，趁與她發生性交嘿咻過程，偷拍2人性愛影片，還刻意偷錄女友私處。2人今年4月底，詹男疑似不滿分手，將性愛影片及私處截圖傳送給前女友，恐嚇「幫你發可以約炮啦」、「讓你家人知道你是酒店小姐」等等，被害人心生畏懼提告，桃園地檢署今天偵結，將詹男依妨害自由、妨害秘密罪嫌聲請法院簡易判決。

桃檢調查，詹姓男子前年4月至今年3月間與被害人交往，詹男趁女友前往新北樹林區住處發生性行為時，用手機偷拍與女友性愛影片、並偷偷拍錄女友私處，後來2人分手，詹男疑似不滿分手，將2人性愛影片及私處截圖10張照片，透過手機傳給前女友。

詹男還用在簡訊留言恐嚇，「我明天就幫你多一些廣告單啦，幫你發可以約炮啦」、「讓你家人知道你是酒店小姐，還跟我在一起兩年多。」，另外還傳訊「我就是要讓你死了怎樣」等等，造成對方心生畏懼，立即向警方報案提告。詹男否認犯行，他供稱，只是與前女友吵架的一時氣話。詹男坦承拍攝性愛及對方私處影片，對方並不知情。