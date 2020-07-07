酒駕撞死老婦已給付350萬 記取教訓10年後再付25萬

台中市民營垃圾車張姓司機，去年7月間酒駕撞死8旬賴姓老婦，台中地院查出這次是張第4次酒駕，過失情節不輕，合議庭查出雙方以375萬達成調解，張及公司已給付350萬，另外25萬元尚未給付，是家屬顧及張的負擔過重，不讓他生活陷於困頓，同意讓他10年後再支付，藉以時時刻刻警惕自己。台中地院依公共危險「酒駕再犯致人於死」罪，將他判刑3年8月。

合議庭審酌，張男（47歲）曾於2012年、2015年、2018年已有3次酒駕前科，再於去年7月間第4次酒駕，置用路人的生命、身體、財產安全於不顧，造成賴婦死亡，但他犯後坦承犯行，與被害人家屬達成調解，共應賠償375萬元，張與公司已給付被害人家屬350萬元，還有25萬未支付。

賴婦的家屬同意就張尚未給付的25萬元，延至2030年元月起開始清償，理由是考量不要讓張的生活陷入困境，希望在這10年時時刻刻警惕自己、記取教訓。

張姓司機於去年7月酒駕撞死80歲的賴婦，肇事後張姓司機至靈堂上香，被賴婦的兒子斥責「酒駕零容忍，為何還是會發生這種事？」、「根本是馬路殺手」。

賴婦的兒子表示，媽媽是十分單純的人，每天在相同時間、走相同的道路去晨運，警方常強調酒駕零容忍，但媽媽為何還是被一個酒駕慣犯撞死，而且聘請他的公司在出車前沒有先做好規範呢？現在因為業者的縱容，奪走一條生命。

檢警查出，張姓垃圾車司機於去年7月14日清晨，沿台中市南區建國北路左轉柳川東路口，撞到賴姓婦人，致阿嬤慘死，張向警方表示，肇事時車速不快，僅約時速10公里，疑左轉時視線死角未發現老婦人，左前輪就輾過去。

檢警查出，肇事的張姓司機酒測值為0.32毫克，他供稱睡前喝藥酒，至次日清晨疑體內酒精尚未代謝完，加上阿嬤位於視線死角，他才會撞上。檢察官依公共危險酒駕再犯致人於死罪，將張男起訴，法官將他判刑3年8月。

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