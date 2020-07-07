星二代餐廳放「前女友與狗不得進入」招牌 前女友撤告
知名女演員梁佑南之子方璿，今年初與女友分手後，上網訂製霓虹燈招牌「前女友與狗不得進入」放在自己開設的餐廳吧台。前女友不滿提告妨害名譽，但檢警偵查期間她都不到案說明，最後遞狀撤告，台北地檢署今依法給予方璿不起訴處分。
梁佑南和電視人方明達在1993年3月27日結婚，婚後生下龍鳳胎。兒子方璿大學畢業後到歐洲旅遊兩周，從英國、義大利、法國的酒吧開了眼界，回台後決定開設一間歐風酒吧。
方璿找母親投資成立「20TWO ZERO」餐酒館，位於台北市大安區信義安和捷運站附近，隱身於鬧區的巷弄之中，店面一樓白天是網美咖啡廳、晚上是餐酒館，地下一樓是酒吧。
方璿的前女友指控，今年初透過共同友人得知前男友竟用她的名字訂製「前女友的名字與狗不得進入」霓虹燈招牌，還把這個物品直接放在店內吧台上，有人拍照打卡上傳社群軟體，使她的名譽受損。
據了解，方男到案坦承與前女友分手不快，某天喝醉酒後上淘寶網站訂製兩塊招牌，一塊是「前女友的名字與狗」另一塊是「不得進入」。
他強調，招牌並不是要讓一般客人看見，而是要放在住處裝飾。他辯稱，由於曾經和友人提及此事，招牌寄送到店內當天就在打烊後放在吧台上讓友人觀賞，當時霓虹燈招牌沒有插電。
檢警多次約談、傳喚前女友、雙方共同友人要釐清案情、比對說詞，但都未到案說明。前女友最後透過電話表明決定撤告，檢方今依法給予方璿不起訴處分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言