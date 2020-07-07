星二代餐廳放「前女友與狗不得進入」招牌 前女友撤告

知名女演員梁佑南之子方璿，今年初與女友分手後，上網訂製霓虹燈招牌「前女友與狗不得進入」放在自己開設的餐廳吧台。前女友不滿提告妨害名譽，但檢警偵查期間她都不到案說明，最後遞狀撤告，台北地檢署今依法給予方璿不起訴處分。

梁佑南和電視人方明達在1993年3月27日結婚，婚後生下龍鳳胎。兒子方璿大學畢業後到歐洲旅遊兩周，從英國、義大利、法國的酒吧開了眼界，回台後決定開設一間歐風酒吧。

方璿找母親投資成立「20TWO ZERO」餐酒館，位於台北市大安區信義安和捷運站附近，隱身於鬧區的巷弄之中，店面一樓白天是網美咖啡廳、晚上是餐酒館，地下一樓是酒吧。

方璿的前女友指控，今年初透過共同友人得知前男友竟用她的名字訂製「前女友的名字與狗不得進入」霓虹燈招牌，還把這個物品直接放在店內吧台上，有人拍照打卡上傳社群軟體，使她的名譽受損。

據了解，方男到案坦承與前女友分手不快，某天喝醉酒後上淘寶網站訂製兩塊招牌，一塊是「前女友的名字與狗」另一塊是「不得進入」。

他強調，招牌並不是要讓一般客人看見，而是要放在住處裝飾。他辯稱，由於曾經和友人提及此事，招牌寄送到店內當天就在打烊後放在吧台上讓友人觀賞，當時霓虹燈招牌沒有插電。