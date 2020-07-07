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最資深政風人 經濟部政風處長楊石金將榮退

中央社 / 台北7日電

法務部廉政署今天舉辦模範廉政人員表揚暨年中榮退人員頒獎典禮，其中經濟部政風處長楊石金政風資歷長達41年。他說，退休後將以民間身分，持續協助政府推動企業反貪工作。

包括楊石金、桃園市政府政風處長鄧雅文、交通部政風處長陳康生、勞動部政風處長林進丁、考試院政風室主任許錫儀等人將屆齡退休，廉政署上午於法務部舉行榮退人員頒獎典禮。

楊石金與許錫儀都是人事查核班第11期結業，是目前在職最資深的政風人員，2人將於本月中旬正式退休。

曾任廉政署副署長的楊石金公職首站從高速公路局出發，歷任交通部、經濟部、電信總局、財政部等單位，也擔任過台北市政風處長，政風經歷達41年。

楊石金說，他歷經人事查核、政風、廉政等階段，從機關內人見人怕的「人二」（人事室第二辦公室），到受到機關首長肯定的廉政人員，深感廉政人員必須抱著服務態度，與機關人員互動建立關係，共同為機關的效率、廉潔而努力。

楊石金在經濟部政風處處長任內，為提升企業反貪，推動建置國內企業誠信標竿、誠信卡等措施，期望能協助私部門設置如同政府政風人員的法遵人員，未來退休後將以民間身分，持續協助政府推動企業反貪。

另方面，廉政署今天表揚10名109年模範廉政人員，其中水利署第一河川局政風室主任藍慧敏是檢察事務官出身，創新推動「砂石價格公開透明機制」等措施，並與地檢署成立廉政平台，有效降低民怨及廠商疑慮。

法務部長蔡清祥致詞時則期勉政風主管，應具備專業、良好品德及謙和態度，充分瞭解當前重要廉政政策，與各方充分溝通使業務推動順遂；期許政風人員協助同仁瞭解法令，支持同仁做對的事情，唯有做好防貪工作，才能有效提升公務員、機關，以及政府整體形象。

法務部

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