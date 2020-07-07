家中自慰判罰5000元 法官：在臨馬路邊造成驚嚇
曾姓男子在自家窗台邊將窗簾、窗戶打開，全身裸露自慰，被路人拍照向警方檢舉，曾認罪，檢察官聲請簡易判決處刑，台北地院審理，今天依公然猥褻罪判他罰金5000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。
2019年11月25日上午8時許，58歲的曾姓男子在新北市新店區2樓住處內臨馬路的窗台邊，將窗簾及窗戶打開，全身裸露並撫摸其生殖器自慰，單姓路人步行經過，拍照後報警處理，警方將曾移送法辦，檢察官向法院聲請簡易判決處刑。
法院審理認為，曾在臨馬路的窗台邊為猥褻行為，造成見聞的人產生驚嚇、困擾，破壞社會秩序及善良風俗，行為有所不該；他2014年時已有2次公然猥褻的犯罪紀錄，可見曾未能記取教訓、謹慎行事。
判決說，曾姓男子犯後坦承犯行，警詢時自陳從事營造業、家庭經濟狀況勉可維持，考量他為國中畢業程度等，判他罰金刑，並諭知易服勞役的折算標準。
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