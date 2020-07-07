快訊

九州豪雨「最高黑色警戒」：日本水災擴散中 熊本最慘51死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機師完訓敬教練雞尾酒遭華航解聘 法官：權力濫用

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓男子與中華航空簽立機師聘僱契約，初敘為試用副機師，但2016年4月間，華航以他與美國飛行教練餐敘席間「敬雞尾酒1杯」為由，違反訓練協議和受訓須知中的學員禁止飲酒規定，終止聘僱契約。黃認為不僅已完訓且敬酒時非訓練、飛行前12小時，提確認僱傭關係存在訴訟勝訴確定，華航須按月給付3萬6千元至復職。華航提再審，高院今駁回。

黃2014年10月8日與華航簽立飛航組員職前訓練協議書，由華航出資供至國外接受飛行訓練，2016年4月6日他考核合格，華航4月8日通知他完訓，4月18日雙方簽機師聘僱契約，試用副機師每月薪資3萬6千元。

同年4月8日晚間，黃為了感謝教練，敬了教練1杯雞尾酒，19天後卻接到華航預告將在5月7日終止聘僱契約，理由是他違反訓練協議書和「培訓機師初級飛行訓練國外受訓須知」中學員禁止飲酒的規定。黃認為他受訓時間長達1年以上才結訓，竟因感念教練竟雞尾酒而遭解僱，主張違反解僱最後手段性原則。

華航表示，黃自簽訂聘僱契約之日起至通過新進機種訓練考驗並發布為副機師生效日止，期間都是「試用期間」，公司可以試驗、審查黃的行為、職務適格性和能力，判斷他是否符合任職機師的標準。華航指出，黃先是在2015年12月聖誕假期在宿舍內飲酒、喧嘩，後來自行書立報告中承諾「任何種類的酒精飲料都不再碰」，卻在翌年餐敘飲用雞尾酒，且他在訓練期間也有搭乘教練或其他自訓學員車輛出外用餐、購物等違紀行為，一再違反規定，欠缺自我要求能力。

桃園地院、台灣高等法院認為雙方所約定的訓練期間應為2014年11月17日至2016年4月6日，黃在2016年4月8日晚間敬教練1杯雞尾酒時已完成訓、考，並取得結業證書，不算是訓練期間，用這理由解僱不符合社會通念，屬權利濫用而不合法。此外，試用期間的行為表現不能以「訓練期間」的事由來算，華航指黃的違規行為也非全然屬實，因此認定僱傭關係存在。

華航提再審，高院認為現行勞基法「無試用期間」規定，但雇主可在個案中具體衡量勞僱權益，原確定判決斟酌相關證據資料，認華航未符合最後手段性一事已詳加說明，沒有適用法規錯誤的問題。

至於華航提出想佐證「可受更有利之判決」的證據是其他學員的面談紀錄，但內容是與黃同一次飲酒而經華航面談，並在面談後作出退訓處分，高院再審認為這不算是「新發現的證物」，與民事訴訟法再審事由不符，華航再審之訴無理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中華航空以黃姓試用副機師在受訓期間敬教練1杯雞尾酒為由解聘，黃主張當時已完訓且餐敘時非訓練、飛行前12小時，提確認僱傭關係存在訴訟，黃一路勝訴。圖／聯合報系資料照片
中華航空以黃姓試用副機師在受訓期間敬教練1杯雞尾酒為由解聘，黃主張當時已完訓且餐敘時非訓練、飛行前12小時，提確認僱傭關係存在訴訟，黃一路勝訴。圖／聯合報系資料照片

華航 機師 酒精

延伸閱讀

後疫情時代華航調整服務 防疫熱餐今起上線

【老闆挺住5】因疫情業績暴跌9成 渡簬靠華航授權飛行衣撐過

後疫情時代 華航提供防疫熱餐

張國煒喊話應先禁A330飛松機 機師、民航局齊打臉

相關新聞

魔鬼藏在細節裡：陪審參審併行草案的四大「亮點」

立法院近來審議司法院提出的《國民參與刑事審判法》草案（下稱國民法官草案），民間團體則提出《國民參與刑事審判試行法》草案（下稱陪審參審併行草案），筆者發現併行草案有四大「台灣獨創」的「亮點」，以下讓我們一起來看看這些亮點在哪裡。

單戀賣菜女殺了她男友判14年 竟喊冤：我是被害人

從事資源回收的戴千翔心儀在市場賣菜的阮姓女子，明知對方名花有主，仍不斷打電話騷擾，因此和對方湯姓男友口角，並用銳器刺死湯...

星二代餐廳放「前女友與狗不得進入」招牌 前女友撤告

知名女演員梁佑南之子方璿，今年初與女友分手後，上網訂製霓虹燈招牌「前女友與狗不得進入」放在自己開設的餐廳吧台。前女友不滿...

劉樂妍罵人遭告窩大陸不出庭 導演關驊批她魚目混珠

被稱為「女版黃安」的劉樂妍，因認為導演關驊長期積欠其他演藝人員薪資，2018年2月9日下午在中國河北省廊坊市的如家酒店登...

機師完訓敬教練雞尾酒遭華航解聘 法官：權力濫用

黃姓男子與中華航空簽立機師聘僱契約，初敘為試用副機師，但2016年4月間，華航以他與美國飛行教練餐敘席間「敬雞尾酒1杯」...

陳菊告名嘴開和解條件 張友驊：可談看看

監察院長被提名人、總統府秘書長陳菊自訴政論名嘴加重誹謗罪，台北地院今天傳喚張友驊開調查庭，查證張在政論節目爆料的消息來源...

菜園性侵智能障礙女 台鐵司機撤職判3年2月定讞

擔任台鐵司機的戴姓男子3年前騎車行經花蓮某菜園，強行以手指性侵一名智能障礙的女子，他一審依強制性交罪判刑7年4月，二審改...

先騙國中女自拍裸照再逼姦 沒戴套還說「不會怎樣」

陳姓男子3年前從網路交友平台「WooTalk 」結識國三少女，他要求對方自拍裸照後再LINE給他，詎料他將裸照當成籌碼，...

誆「优戲」公司前景看好詐250萬元 小亮哥小舅子被起訴

香港老行家代理商周書正指控，藝人小亮哥小舅子林俊名到處宣稱自己的遊戲公司「优戲」前景看好，還要代理AKB48周邊商品，勸...

護母持空氣槍射死野狗 男子判4月併科20萬獲緩刑

黃姓婦人平日上午及夜間赴自家附近農田關閉灌溉用水，常遭李姓男子飼養未拴繩的2隻米克斯犬隻及其他野狗追趕或咬傷，去年4月1...

上兵凌晨爬上床壓制女士官 二審認性侵未遂改判2年刑

張姓志願役上兵凌晨帶膠帶潛入女士官寢室意圖性侵，左手被咬傷才逃離，當天下午自首，被檢方依強制性交未遂罪嫌起訴。基隆地院指...

【家有惡鄰1】買了頂樓加蓋 不代表你就可以關門上鎖

大台北地區人口住宅稠密，住在傳統4、5樓老公寓的民眾很多，這些公寓的共同特性是「頂樓加蓋」，雖然加蓋部分也牽扯到法律問題，但因為各縣市都有違建緩拆令，加上鄰居為了關係和諧也不願計較，形成頂樓住戶「獨享」屋頂平台空間，有人就因為把樓梯間裝上鐵門還上鎖，因此吃上官司。

熱門新聞

女騎士擦撞勞斯萊斯不顧傷勢狂哭 維修恐近百萬元

影／動漫展女大生涉露第三點 到案稱「給男友攝影師拍」

獨／被控性侵衛生局女職員 前主管：我也是受害者

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

台中市區開34槍、大聲公嗆「吃媽媽奶」涉案9人被起訴

影／史上首張龜速車罰單！蘇花改「路隊長」時速46還無駕照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。