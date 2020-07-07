追求越南女不成竟殺她男友 拾荒男二審仍判14年

男子戴千翔以拾荒維生，因追求越南籍阮女不成，持鐵片刺死阮女的湯姓男友。一審依殺人罪判戴男14年徒刑，戴男否認殺人，提起上訴，二審高院今天仍判他14年徒刑，可上訴。

全案起於，戴千翔在新北市樹林、三峽一帶撿拾回收物變賣維生，2018年間認識阮女後展開追求，天天致電阮女示愛但都被拒絕。

2019年3月25日，戴男與阮女的53歲湯姓同居男友在樹林區偶遇，爭吵之下，戴男持鐵片刺進湯男右胸後逃逸。湯男被路人發現送醫不治，戴男則在案發4天後遭逮。

一審新北地方法院依殺人罪判處戴男有期徒刑14年，褫奪公權8年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。戴男仍否認故意殺人，辯稱與被害人不認識，是被害人自行衝過來刺到他手持的鐵片。

承審合議庭依戴男供述、證人證述及監視器畫面、現場照片、法醫研究所解剖暨鑑定報告等證據，認定戴男確有殺人行為。

二審審酌，戴男有妨害自由及恐嚇取財等前科，素行非佳，犯罪後毫無悔意，視人命如草芥，且於偵審過程一再指責阮女及被害人，甚至誣指警方提出的現場監視器造假，企圖卸免罪責。

二審另考量，戴男未表歉意，犯罪後態度惡劣，一審判處有期徒刑14年、褫奪公權8年並無不當，今天駁回上訴，維持一審罪刑。