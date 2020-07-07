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陳菊告名嘴開和解條件 張友驊：可談看看
監察院長被提名人、總統府秘書長陳菊自訴政論名嘴加重誹謗罪，台北地院今天傳喚張友驊開調查庭，查證張在政論節目爆料的消息來源，張未到，透過電話解釋未收到法院傳票，陳菊方面已提出和解條件，張友驊認為可談。
陳菊的委任律師游琦俊說，陳菊並不排除與張友驊談和解，已將調解條件陳報給法院，即要求張在臉書、任一政論節目對過去不實的爆料做出澄清，也請法院轉達張友驊；據了解，張友驊今天表示可以談看看。
張友驊2019年1月19日在中天電視台「新聞龍捲風」節目指稱陳菊於高雄市長任內安排親信入國營事業任職，再向親信募款，將募得來的資金挹助新人參選高雄市議員，將新科議員當成「紅衛兵」。
此外，2019年1月21日、22日，張友驊又在同一節目中指陳菊的市府顧問包工程、喬輕軌車廂採購案；2019年1月24日，張再次提及輕軌車廂採購案有弊端，陳菊認為張所言不實，自訴張加重誹謗罪、求償300萬元。
張友驊今年3月31日出庭稱爆料有所本，求證對象包括節目來賓「強強滾」、「文山伯」、已故高雄市議會議長許崑源、許的辦公室蔡主任、高雄市議員陳麗娜、陳美雅、前立法院長王金平、農田水利會長蕭瀚俊的秘書，因此，法官請張準備資料於開庭時說明。
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