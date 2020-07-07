菜園性侵智能障礙女 台鐵司機撤職判3年2月定讞

擔任台鐵司機的戴姓男子3年前騎車行經花蓮某菜園，強行以手指性侵一名智能障礙的女子，他一審依強制性交罪判刑7年4月，二審改判3年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，戴2015年開始擔任台鐵列車司機，曾受到女子請託幫忙寄信而雙方認識，他偶爾也會趁下班時間騎車到女子住處。戴2017年3月中旬騎車到女子住處，發現女子獨自在菜園種菜，認為有機可趁，強行伸手進女子內褲，以手指性侵女子得逞，女子事後告訴阿嬤，也到醫院驗傷，揭發上情。

戴起初否認犯行，供稱和女子是合意性交，女子沒有推開她，才讓他會錯意；花蓮地院一審認為他為滿足自己慾望，利用女子智能不足，不知如何自我保護而性侵，造成女子身心受創，依強制性交罪判刑7年4月。

花蓮高分院審理時，戴坦承犯行；二審認為，戴是利用女子心智缺陷而不知抗拒，乘機對女子性侵，加上他已賠償20萬元，和女子及家屬達成和解，改判3年2月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。