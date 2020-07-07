先騙國中女自拍裸照再逼姦 沒戴套還說「不會怎樣」

陳姓男子3年前從網路交友平台「WooTalk 」結識國三少女，他要求對方自拍裸照後再LINE給他，詎料他將裸照當成籌碼，威脅性交，恫嚇若不從將散布裸照。少女不敢反抗，陳約她碰面、載至宜蘭縣羅東鎮的汽車旅館性侵，宜蘭地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判他4年徒刑。高等法院更一審今撤銷原判決，改判3年2月徒刑。

陳姓男子自小父母離異，由祖母和父親撫養長大，因生活貧苦，大學一年級時便休學就業。陳2017年8月間結識被害人（現年17歲），他至少拿到7張少女的裸照，當年9月20日凌晨1點脅迫少女見面，性侵得逞後載少女回宜蘭住處，再開車返回台北。少女母親事後知情，報警處理。

「我們關係很好，就像男女朋友一樣！」陳落網時否認強制性交，也不承認有拿裸照威脅少女，只是「逗逗」。律師主張少女出示的臉書訊息是經過設計誘導才詢問，懷疑和陳對話的人不是少女、或是家長在旁指導，否則女方的回答怎像是很有技巧的套話。

少女證述事發當天陳沒有威脅，對「衣服是誰脫的？」也說不清楚，陳的律師認為這頂多是觸犯刑法「與14歲以上未滿16歲女子發生性行為」之罪。

少女表示，在發生性行為幾天後分手，因為那違反她的意願，之所以同意碰面是因陳握有她的裸照。少女說，陳不斷一直跟她索取裸照，還保證不會傳出去，但陳沒有傳過他的照片給她。事發當天，陳也沒戴保險套，還說「不會怎樣」。