誆「优戲」公司前景看好詐250萬元 小亮哥小舅子被起訴

香港老行家代理商周書正指控，藝人小亮哥小舅子林俊名到處宣稱自己的遊戲公司「优戲」前景看好，還要代理AKB48周邊商品，勸誘投資公司或以私人名義借錢，讓人信以為真投入款項。台北地檢署認為林已虧損累累周轉不靈，並無還款能力及意願，今依詐欺罪起訴。

周書正指控，小亮哥（王培芳）的小舅子林俊名在2017年間找他商談，希望能代理AKB48的周邊商品及其他與「AKB48偶像咖啡廳」相關業務合作。

經洽談後，還沒開始合作，林俊名便利用小亮哥及小亮哥妻子林姿佑的名義，向他借貸200萬元，約定15天利息2萬元，但在小亮哥出面還了50萬元後，就再無下文。

周書正表示，林俊名為取信於他，還騙他說借多少就簽加倍的本票，讓他甘願把錢掏出，但事後才發現，原來林姿佑及林俊名的公司早已出現財務危機，連員工的薪水都付不出。

吳姓男子指控，林俊名提出投資企劃書，宣稱自己的遊戲公司「优戲」前景看好，與日本任天堂長期合作，連PlayStation SCE Asia總裁安田哲彥都是公司董事，還放上兩人合照表明是「經營團隊、戰略夥伴。」他誤信而投入100萬元。

周男主張，遊戲公司「优戲」在那段期間的負責人是林姿佑掛名，總總跡象顯示小亮哥與林姿佑脫不了關係，因此提告林俊名、小亮哥夫婦、牽線的劉姓中間人涉詐欺罪。

檢方傳喚林俊名到庭，他否認詐欺，辯稱是真的要想扶持公司，但還不出錢。至於小亮哥及林姿佑則表示自己不清楚詳情。檢方查出，公司資本額1000萬元，但負債已超過資本額，且林與員工有勞資糾紛，還上法院予以強制執行。

檢方認為，林明知自己經營遊戲代理公司已虧損累累周轉不靈，並無還款能力及意願，仍佯裝「优戲」前景看好、日本遊戲大佬關係密切，以取信被害人投入款項，今依詐欺罪起訴林，另認定小亮哥夫婦等3人並不知情，給予不起訴處分。

此外，馮、鄧兩名男子也指控林俊名早就利用小亮哥的名義，到處招搖撞騙，鄧先生遭詐970萬元，吳先生則是100萬元，已提告詐欺，另案偵辦中。據了解，林俊名日前已出境。