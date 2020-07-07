單戀賣菜女殺了她男友判14年 竟喊冤：我是被害人

從事資源回收的戴千翔心儀在市場賣菜的阮姓女子，明知對方名花有主，仍不斷打電話騷擾，因此和對方湯姓男友口角，並用銳器刺死湯。新北地院依殺人罪判戴14年徒刑，戴上訴，反指死者想謀殺他。台灣高等法院今駁回上訴，戴聽聞判決後說「我是被害人」，嚷著「用假證據判我」。

68歲的戴千翔以「介紹工作」為由，索取到阮女的手機號碼，每天都打十幾通電話噓寒問暖，過年過節還會送餅送紅包給對方。阮女拒絕，他仍每天打電話，引發阮女的湯姓男友不滿，衍生衝突。去年3月25日中午，戴和湯狹路相逢，戴持尖銳物品朝湯的右胸下方往上刺入，湯因胸主動脈、肺臟和肝臟受損而死亡。

案發後，戴逃到三峽民生街的河堤邊，徒步溯溪過河後，脫下行凶的血衣隨手丟棄，變裝在三峽、土城等地躲藏多日，最後在樹林一處雞寮落網。偵訊時，戴起先辯稱是對方先持鐵棍攻擊，自己隨手從回收物品中拿了一個鐵片順勢反擊，否認有殺人犯意，但在羈押庭又稱自己只有拿著鐵片，是湯朝他方向衝去，才會被鐵片刺到。這兩種說詞都不被採信。

新北地院認為，監視器拍到了衝突過程，戴千翔卻矢口否認，還不斷指責湯姓死者和阮女，並稱警方作假，簡直視人命如草芥，判戴14年徒刑。案經上訴，湯的大兒子（29歲）特地從南投趕至台灣高等法院出庭，請求法官還他父親公道。