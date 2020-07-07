護母持空氣槍射死野狗 男子判4月併科20萬獲緩刑

黃姓婦人平日上午及夜間赴自家附近農田關閉灌溉用水，常遭李姓男子飼養未拴繩的2隻米克斯犬隻及其他野狗追趕或咬傷，去年4月17日婦人再遭犬隻追逐而跌倒受傷，楊姓兒子持空氣槍及BB彈見該處有犬集群聚，持槍對犬隻射擊，致李飼養兩犬1死1傷，檢方認楊基於保護尊親屬，並非濫行傷害動物，請求從輕量刑，台南地院判楊4月徒刑，併科罰金20萬，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，楊母平日於上午5、6時及夜間19、20時會至農田附近關閉灌溉水開關，但時常遭李所有未拴繩之名為「大頭」、「玉米」米克斯犬隻及其他來源不明犬隻追趕或咬傷，楊得知後憤憤不平。

去年4月17日楊母再遭犬隻追逐而跌倒受傷，不敢再前往農田關閉開關，晚間9時30分楊便攜帶空氣槍1把及BB彈數發，駕駛自用小貨車搭載其子前往該地，見該處有犬隻群聚，楊便持空氣槍對準犬隻數隻發射，致名為「大頭」頭部出血死亡，名為「玉米」脾臟受傷，影響犬隻生命及健康。李發現後報警處理，警方循線查獲。

檢方審酌，楊係因母親受傷而犯案，是基於關心、保護尊親屬心理，並非無故濫行傷害或宰殺動物，且李所飼養犬隻並未綁上繩子，即有高度傷人可能，可見楊的惡性非高，從輕量刑，並給予宣告緩刑。