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護母持空氣槍射死野狗 男子判4月併科20萬獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

黃姓婦人平日上午及夜間赴自家附近農田關閉灌溉用水，常遭李姓男子飼養未拴繩的2隻米克斯犬隻及其他野狗追趕或咬傷，去年4月17日婦人再遭犬隻追逐而跌倒受傷，楊姓兒子持空氣槍及BB彈見該處有犬集群聚，持槍對犬隻射擊，致李飼養兩犬1死1傷，檢方認楊基於保護尊親屬，並非濫行傷害動物，請求從輕量刑，台南地院判楊4月徒刑，併科罰金20萬，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，楊母平日於上午5、6時及夜間19、20時會至農田附近關閉灌溉水開關，但時常遭李所有未拴繩之名為「大頭」、「玉米」米克斯犬隻及其他來源不明犬隻追趕或咬傷，楊得知後憤憤不平。

去年4月17日楊母再遭犬隻追逐而跌倒受傷，不敢再前往農田關閉開關，晚間9時30分楊便攜帶空氣槍1把及BB彈數發，駕駛自用小貨車搭載其子前往該地，見該處有犬隻群聚，楊便持空氣槍對準犬隻數隻發射，致名為「大頭」頭部出血死亡，名為「玉米」脾臟受傷，影響犬隻生命及健康。李發現後報警處理，警方循線查獲。

檢方審酌，楊係因母親受傷而犯案，是基於關心、保護尊親屬心理，並非無故濫行傷害或宰殺動物，且李所飼養犬隻並未綁上繩子，即有高度傷人可能，可見楊的惡性非高，從輕量刑，並給予宣告緩刑。

台南地院認楊犯動物保護法第25條第1款違反保護規定故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪，處4月，併科罰金20萬元，緩刑參年。

台南地院認楊姓男子犯動物保護法故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪，處4月，併科罰金20萬元，緩刑3年。圖／本報資料照
台南地院認楊姓男子犯動物保護法故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪，處4月，併科罰金20萬元，緩刑3年。圖／本報資料照

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