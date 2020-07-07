上兵凌晨爬上床壓制女士官 二審認性侵未遂改判2年刑

張姓志願役上兵凌晨帶膠帶潛入女士官寢室意圖性侵，左手被咬傷才逃離，當天下午自首，被檢方依強制性交未遂罪嫌起訴。基隆地院指張僅構成侵入住宅及強制罪，輕判6月，檢方上訴。台灣高院認定，張有強制性交犯意，見女子驚醒並大叫未遂，改判2年。全案可上訴。

判決指出，張男去年3月16日凌晨3點多，由基隆駐地建物4樓的排水管間，爬上5樓排水管間並進入女軍士官寢室樓層，在侵入被害女士官房門後，見她睡在上鋪，取出事先準備的膠帶，撕開3段黏在上鋪床沿，以便爬到上鋪後可黏住甲女嘴巴。

張男爬上上鋪，見女士官醒來，迅速跨坐在她的腹部予以壓制，左手摀住她的口鼻，並用氣音說「不要講話」。女子掙扎想呼救，過程中咬傷張的手指。張試圖繼續壓制女子，後來放棄，跳下床舖逃離現場。

部隊接獲被害女子通報後展開調查，張在同日下午3點多向直屬連長坦承犯行。基隆憲兵隊偵詢後將張送辦，基隆地檢署偵結，依侵入住宅強制性交未遂罪嫌起訴。

基隆地院法官以被害女子證稱，「我那時候蓋著被子，他是跨坐在被子上面，我不能很確定他想要對我做什麼。」張辯稱爬上女子床上，見她驚醒後，便用左手摀住她的嘴巴。左手被咬傷後馬上跳下床離開，當天只是想偷看她。

法官認為，未遂犯認定重點不在著手，而是實行行為。張男不法程度不算已著手強制性交行為，依侵入住宅罪判刑3月，強制罪判刑5月，應執行有期徒刑6月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年。

檢察官不服判決上訴，台灣高院指出，張在接受憲兵隊調查時供稱，有意圖跟被害女子發生性行為、算有預謀要對她性侵。

檢察官偵查時，張供稱本來計畫用膠帶貼住她的嘴巴，然後性侵，但進入寢室後，又覺得這樣好像太衝動，所以想爬上床看看她，然後就離開。

張男在委任辯護人後才改口，稱因為愛慕被害女子，當天的動機是想要看看她，沒有想要對她做性行為；將膠帶貼在床邊是方便自己逃脫。

高院認為，張男與被害女子並不相識，張要認識甲女，白天可在軍隊大方碰面，何需攜帶膠帶半夜侵入女子寢室，張辯稱單純想看被害女子不足採信。