懷疑偷弟弟機車 男子刺死少年判7年10月

新北一名黃姓男子懷疑16歲吳姓少年偷走弟弟機車，去年11月在三重街頭持刀刺死對方，被檢方依殺人罪起訴；新北地院審理時，他否認有殺人犯意，獲合議庭採信，但仍因傷害致死罪被判刑7年10月。全案可上訴。

檢方起訴指出，黃男去年11月17日開車行經蘆洲時，看到一群人被警方盤查，其中一人騎乘弟弟的機車，於是待警方盤查後，即尾隨弟弟的機車到三重富貴、吉祥街口，在街口將人攔下後爆發衝突。

衝突過程中，黃男持摺疊刀刺中吳姓少年左胸；檢方調查，該傷口深度已直達心臟，認定黃男主觀上有殺人的未必故意，依殺人罪起訴。

審理時，黃男否認殺人犯行，辯稱當時是要問機車來源，但吳姓少年一下說車是自己的、一下說是朋友借他的，所以才拿刀出來，目的是要嚇他，脅迫他講實話。結果，吳姓少年準備要跑，他伸手拉對方回來，右手也剛好往前伸，才會傷到人。

合議庭認為，不能只憑吳姓少年的受傷位置是人體要害，就認定黃男一開始就有殺人犯意。經過調查，黃男與吳姓少年素不相識，且無深仇大恨，實難想像他僅因機車來源有疑義就有殺人動機。

合議庭認為，如果黃男真有殺人犯意，刺中吳姓少年後，大可繼續持刀追砍，但他沒有，因此改依傷害致死論罪，審酌犯案情節、犯後態度又符合自首要件等情量刑。