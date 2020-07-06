3人全台「詐雞」被判刑 熟悉雞門道無本生意賺了就跑

綽號「油雞哥」黃男與王姓男子、黃姓雞販3人，去年向嘉義縣丶新北市丶桃園市等十多個雞商批發肉雞再轉賣他人，以無本生意「詐雞」方式，詐騙多縣市電宰商共270餘萬元，經嘉義地檢署檢察官偵辦起訴，法院依加重詐欺罪判黃等3人，各2年至2年8個月徒刑，可上訴。

判決書指出，黃姓「油雞哥」丶王姓男子與黃姓雞販，3人在彰化分別從事油雞、甕仔雞及雞肉販售，「油雞哥」、王男積欠黃姓雞販錢、無力償還，因熟知批發商買賣流程、可先叫貨後付款，去年2、3月間，到嘉義縣民雄丶新港鄉等雞電宰場，以「油雞哥」之名，向批發商訂貨。

「可惡，破壞雞商信任！」民雄電宰場劉姓負責人指出，黃男等人先在嘉義南門市場內租攤位，第一次送貨去，看剁雞手法、賣雞方式都是「雞販老手」，因此不疑有他，同意對方先送雞、再以月結方式結帳，沒想到隔月初要收錢人就跑了，電話也失聯，只能報警找人。

油雞哥和王男向嘉義批發商簽收貨品後，再以每隻雞百餘元價格，轉賣黃姓雞販及台中雞販等人，買空賣空一個多月「詐雞」得款百餘萬元後，即離開嘉義，轉至彰化、桃園、新北等地以同樣手法詐騙，黃姓雞販得知油雞哥和王詐騙手法，協議每天供應70隻雞，並以此抵扣欠債，3人詐騙總金額超過270餘萬元。