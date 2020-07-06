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莽父管教失控毆打、刀刺國中兒 送醫報案檢訴簡判
桃園市吳姓男子今年3月間在八德區住家，不滿14歲讀國中的兒子不服管教，動手管教兒子，不料遭到他兒子頂嘴怒嗆，他惱羞成怒動手、持球棒毆打他兒子胸口與臀部，餘怒未消，手持水果刀刺傷他兒子左上臂，他見兒子受傷乃緊急送醫、報案，並坦承犯行，桃園地檢署今天偵結，將吳男依家暴傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。
檢警調查，34歲吳男子與14歲兒子同住在八德住家，今年3月25日傍晚，父子2人發生爭執，吳男不滿兒子不服管教頂嘴，憤而以拳頭毆打兒子管教，不料他兒子回嗆頂嘴、跑給他追，讓吳男更怒，持球棒毆打他兒子胸口、臀部，更情緒失控持水果刀刺傷他兒子左臂，造成1.5公分開放性傷口，臉部、胸部鈍、挫傷。
吳男發現他兒子受傷後，於心不忍主動報案，將他兒子送醫包紮，他坦承，因為管教兒子，造成情緒失控打傷兒子，他認為因為兒子不服管教常在外惹事，為導正兒子偏差行為才出手管教。
吳男兒子堅持對他父親提出家庭暴力傷害罪嫌告訴，桃檢表示，吳男警訊坦承傷兒，根據醫院傷單、兒少保護通報及警方查扣水果刀等證物，將吳男依家暴傷害罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。
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