香港婦人在李進良醫美診所抽脂亡 醫師無疏失獲不起訴

李進良開設的嘉仕美醫美診所劉姓醫師，2018年1月間替一名香港籍馬姓婦人動抽脂手術，對方突然失去呼吸心跳，送醫不治。台北地檢署查出，死因為脂肪性肺栓塞，導致呼吸功能衰竭等狀況，醫審會鑑定認為劉等人在過程中並無過失，因此今不起訴4人。

檢方調查，2018年1月23日中午11點50分，馬姓婦人於嘉仕美、嘉士萌診所由劉姓醫師執刀，欲進行大腿環抽、手臂、後副乳、牛背（後頸背）及胸部、下體等處的補脂手術（俗稱隆乳），共花費63萬元。

當天劉姓醫師進行抽脂手術完畢，進行陰部回填時，葉姓麻醉師發現馬婦呼吸及心跳不對、血壓降低，生命跡象不穩，劉姓醫師於是暫停手術急救、按摩心臟並一邊打電話叫救護車。

馬婦被送往國泰醫院急救，但下午6點51分左右「到院前心肺功能停止(OHCA）」，經搶救於7點多宣告不治。經檢察官、法醫相驗，馬婦是脂肪性肺栓塞，導致呼吸功能衰竭、生命跡象下降（包括後續代謝「Propofol短暫性全身麻醉，俗稱牛奶針」受阻）。

馬婦女兒提告劉、葉、施姓及邱姓護理師涉業務過失致死罪嫌。由於手術中有機會不慎破壞血管讓脂肪微粒進入血管，經血液循環至肺部導致肺栓塞，檢方將全案送醫審會鑑定。

檢方查出，劉在手術中為避免刺穿血管，鈍針在進入皮下時會先回抽看有無回血，且馬婦的病例顯示曾在2017年三度接受Propofol麻醉，並無出現不良反應。