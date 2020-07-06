投資「北蟲草」9個月吸金7千多萬元 公司代表遭起訴

喜吉利公司代表人張俊茂，被控自2017年11月至2018年7月間，以投資「北蟲草」為由吸金7000多萬元，約400多人受害。台北地檢署調查後，今依違反銀行法、刑法詐欺罪起訴張男，至於掛名登記負責人的張男之子、董事張男的女友都不知情，獲不起訴處分。

北蟲草又名蛹蟲草、北冬蟲夏草等，學名為（Cordyceps militaris），為子囊菌亞門、麥角菌目、麥角菌科的真菌，其功效近似冬蟲夏草子實體，比菌絲體的營養價值更高，近來研究文獻指出對腎炎、肝炎、腫瘤、哮喘、神經衰弱等疾病有明顯改善效果。

檢調調查，2017年11月至2018年7月間，張俊茂以投資「北蟲草」名義招募會員投資，宣稱有兩種方案，第一種為每單位5萬元，每周可領450元利息，上限是10萬元；第二種為每單位5萬元，每周可領450元利息，兩年期滿可領回本金。

為取信民眾，還帶著她們去宜蘭的培養場參觀，因此吸引雙北、新店地區約400多名菜籃族投資，最多有人一次投入上百萬元，而會員拉下線還會有獎金，讓菜籃族一個拉一個「呷好道相報」。

豈料，多人血本無歸，憤而向調查局提告張俊茂、掛名登記負責人的張男之子、董事張男女友、馬姓會員涉詐欺等罪。據了解，張俊茂不否認客觀行為，但不認為自己觸法。

張俊茂辯稱真的有在投資、培養「北蟲草」，錢都拿去買產品跟培養廠，但收成不好導致投資失敗錢燒光了。檢方也查無其名下財產，甚至連2萬元交保金都籌不出來。