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中壢分局偵查佐知法犯法 侵吞詐騙贓款35萬檢起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢分局34歲陳姓前偵查佐去年參與偵辦詐騙案，經手詐騙贓款繳到桃園地檢署贓物庫，不料他2度涉嫌將搜索扣押贓款扣下35萬私吞，警方比對發現贓款不對偵辦，桃檢今天下午表示，陳男坦承犯行及繳回侵占款項35萬元，偵結將他依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。

中壢分局表示，警方今年4月間主動偵辦，查出陳姓前偵查佐將詐騙案贓款侵吞35萬元犯行明確，警方「曉以大義」勸陳男繳回侵吞贓款後，陳男申請辭職。

檢警調查，陳姓前偵查佐去年任職中壢分局偵查隊期間，去年9月間參與查獲詐騙集團李姓車手提領贓款案，當場查扣現金37萬5千元贓證物，又在去年12月間，再次參與查獲詐騙集團徐姓少年車手提領贓款案，當場扣得現金47萬元贓證物，警方扣押現金贓證物均由陳男保管。

今年4月底該偵查隊進行內部稽核，比對偵察隊扣押物品清冊後，發現陳男涉嫌經手2次查扣詐騙贓款應辦理繳入檢方贓物庫短少，主動將陳男移送，由桃檢肅貪組檢察官葉益發偵辦，檢方查出，陳姓偵察佐去年9月23日扣押李姓車手贓款入庫僅繳交22萬5千元、侵吞其中15萬元；去年12月9日扣押徐姓少年車手贓款入庫僅繳交27萬元、侵吞其中20萬元，犯行明確。

桃檢表示，陳男涉嫌貪汙治罪條例第6條第1項第3款之侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌，陳男坦承因為家有急用而挪用贓款犯行、並自動繳回犯罪所得35萬元，檢察官建請法院依貪汙治罪條例罪嫌減輕其刑。

桃園市中壢分局陳姓前偵查佐2度未將查扣贓款繳庫，涉嫌侵占35萬元，桃園地檢署偵結依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢分局陳姓前偵查佐2度未將查扣贓款繳庫，涉嫌侵占35萬元，桃園地檢署偵結依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢分局陳姓前偵查佐2度未將查扣贓款繳庫，涉嫌侵占35萬元，桃園地檢署偵結依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢分局陳姓前偵查佐2度未將查扣贓款繳庫，涉嫌侵占35萬元，桃園地檢署偵結依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。記者曾增勳／攝影

贓款 詐騙集團 檢察官 貪汙

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