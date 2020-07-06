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收藏家委託拍賣象牙製品 台灣拍賣龍頭總經理遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣拍賣龍頭宇珍國際藝術公司，去年受兩名收藏家委託拍賣碧玉鳳駝寶瓶象牙底座、牙雕瑞獸吊飾、文房四寶等一批象牙製藝品時，遭檢舉涉買賣、陳列展示象牙製品。台北地檢署日前依違反野生動物保育法起訴張姓女總經理、游姓、林姓女收藏家等3人。

起訴指出，張女在宇珍公司擔任總經理，主要經營玉器、瓷器、銅器、字畫或其他雜項藝品拍賣業務。游姓男子收藏「碧玉鳳駝寶瓶1對及象牙底座」而林姓女子收藏「牙雕瑞獸吊飾、人物圖名片盒、印(4件1組)」、「文房四寶組(3件1組，含筆掭、長方印、印泥盒)」。

3人明知飾品的象牙材質部分屬於「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)」附錄列管物種現生象（指亞洲象或非洲象），非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列展示，且均非經台北市古物議會審議指定之一般古物，並無文化資產保存法適用。

游男、林女於去年1月17日、5月31日，委託張女代為陳列、展示銷售「碧玉鳳駝寶瓶1對及象牙底座」、「文房四寶組」。案經保七總隊執行搜索宇珍公司並查扣這批象牙製品，檢方依法起訴3人，並向法院聲請宣告沒之。

台灣拍賣龍頭宇珍國際藝術公司，去年受兩名收藏家委託拍賣碧玉鳳駝寶瓶象牙底座、牙雕瑞獸吊飾、文房四寶等一批象牙製藝品時，遭檢舉涉買賣、陳列展示象牙製品。台北地檢署日前依違反野生動物保育法起訴3人。圖／本報資料照。
台灣拍賣龍頭宇珍國際藝術公司，去年受兩名收藏家委託拍賣碧玉鳳駝寶瓶象牙底座、牙雕瑞獸吊飾、文房四寶等一批象牙製藝品時，遭檢舉涉買賣、陳列展示象牙製品。台北地檢署日前依違反野生動物保育法起訴3人。圖／本報資料照。

象牙 非洲 文化資產

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