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與外包廠商聯手A農糧署4000萬 前航測學會執行長遭起訴
中華民國航空測量及遙感探測學會前執行長唐家慶，被控2009年至2017年，接受農糧署7000多萬元補助款以處理航測稻作判釋調查時，將外部作業連同約4000萬元補助款，轉包給數位大地公司負責人許存良，兩人再朋分其中2300多萬元，台北地檢署今依背信罪起訴2人。
檢調調查，航測學會接受農糧署每年700萬元至900萬元不等補助款，負責「航測稻作判釋調查」，意即以人工判讀空照圖或衛星遙測影像方式，來計算稻作面積現況。
檢調查出，航測學會採限制性招標，唐男自2009年至2017年間都將外部作業（現場勘查農地）轉包給數位大地公司並支付轉包款，另由航測學會自行做內部作業，而航測學會驗收時，許男並未自行提出書面報告，而是挪用航測學會報告，再交給唐男驗收。
許男接受唐男轉包工作，9年來涉從中摸走500多萬元，甚至拿錢不辦事，還不定期、不定額每次給唐男數萬元至10萬多元私人花用，9年來約1800萬元，另幫唐男繳罰單。
據悉，兩人都否認不法，辯稱拿的錢是為航測學會做事、核銷器材。檢調偵辦之初，曾懷疑兩人涉犯貪污罪嫌，但航測學會只是接受農糧署補助，因此執行本案調查計畫的人並不屬於授權公務員，因此認定唐、許2人涉犯背信罪，今依法起訴。
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