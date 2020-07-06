在押慣竊想念孕妻脫逃未遂 北檢起訴脫逃罪

一名魏姓慣竊因涉犯多起案件被檢方聲押獲准，台北地檢署3月24日上午提訊他出庭，卻因擔憂被重判並想見孕妻，在訊後解還上囚車途中企圖脫逃，旋即遭法警壓制。檢方調查後，今依脫逃未遂等罪將他起訴。

檢方調查，魏姓男子（28歲）去年8月至今年2月間，竊取娃娃機台零錢及店家數千至2萬多元現金，共犯下17起竊盜案，魏嫌被捕後坦承犯行，被其他地檢署檢察官向法院聲押禁見獲准。

由於他另有案件繫屬北檢，承辦檢察官3月24日上午提訊他開庭釐清相關案情。庭訊結束之後，約上午11時，法警準備將他帶上囚車，等待解還看守所。

他卻在途中企圖脫逃，從人犯專用通道跑到囚車道，打算翻越4層樓高的鐵門圍籬，法警趕緊制伏他，並依脫逃罪現行犯將他逮補，由檢方另分案偵辦。檢察官調查後，認定他偷萬華西寧南路等處飾品店物品，今依兩個竊盜罪及脫逃未遂罪將他起訴。