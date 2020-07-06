聽新聞
test
0:00 / 0:00
IG散布新冠肺炎不實訊息 謝和弦挨罰６萬元
藝人謝和弦今年2月在社群網站Instagram發表文章，內容指「大麻可殺死武漢肺炎病毒」，由於內容未經查證，被檢調認定散布傳染病流行疫情謠言及不實訊息，今天被新北地院依違反傳染病防治法判罰金6萬元，得易服勞役。
檢方起訴指出，謝明知新冠肺炎（武漢肺炎）是衛服部1月15日公告的法定傳染病，也了解民眾對於疫情相關新聞和訊息都十分關切，散播不實訊息恐造成民眾恐慌，但接受不詳友人傳送「大麻可殺死武漢肺炎病毒」訊息後，仍未加以查證，即以個人網頁張貼內容，行為損害了多數民眾接受肺炎疫情的正確性。
案發後，謝和弦自白犯行，新北地檢署起訴後，也向法院申請簡易判決。
法院認為，謝和弦身為公眾人物，竟任意散布傳染病流行疫情不實消息，引起公眾恐慌，行為實應譴責，因此考量其職業、經濟狀況、犯罪動機及手段等情量刑。全案可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言