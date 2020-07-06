IG散布新冠肺炎不實訊息 謝和弦挨罰６萬元

藝人謝和弦今年2月在社群網站Instagram發表文章，內容指「大麻可殺死武漢肺炎病毒」，由於內容未經查證，被檢調認定散布傳染病流行疫情謠言及不實訊息，今天被新北地院依違反傳染病防治法判罰金6萬元，得易服勞役。

檢方起訴指出，謝明知新冠肺炎（武漢肺炎）是衛服部1月15日公告的法定傳染病，也了解民眾對於疫情相關新聞和訊息都十分關切，散播不實訊息恐造成民眾恐慌，但接受不詳友人傳送「大麻可殺死武漢肺炎病毒」訊息後，仍未加以查證，即以個人網頁張貼內容，行為損害了多數民眾接受肺炎疫情的正確性。

案發後，謝和弦自白犯行，新北地檢署起訴後，也向法院申請簡易判決。