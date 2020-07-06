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混血女模蔡瀞瑢設計「仙人跳」勒索800萬 判1年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

男子李庠岑夥同混血女模蔡瀞瑢設計「仙人跳」，扮成蔡女男友向被害富商勒索800多萬元，被檢方起訴；台北地院審結，依3個恐嚇罪判李庠岑有期徒刑6月，得易科罰金，另依4次恐嚇罪判李有期徒刑5年6月，蔡瀞瑢依恐嚇取財罪判刑1年。可上訴。

判決說，2016年4月，22歲的李庠岑向有日本、荷蘭及泰雅族血統的蔡瀞瑢抱怨，指有一名富商放話要斷他的財路，商請蔡女約富商到某飯店聊天設局詐財，獲蔡女同意。

李庠岑與蔡瀞瑢約定日當天，找來詹姓等3名男子埋伏，由2人在門外把風，1人則與他一起在門外守候，等到蔡女帶富商進飯店房間之後，一群人持手機衝入房內錄影、毆打富商，並用電擊棒恐嚇富商，富商最後在威逼下，付給李庠岑500萬元。

2016年6月，李庠岑再次帶同2名男子找到被害富商，聲稱有朋友「跑路」需要錢財，再以富商與蔡女開房間的影片、假炸彈為藉詞恐嚇富商，再次敲詐300多萬元。

判決書指出，李庠岑後來在微信公布富商的姓名、身分證字號等個人資料，另外張貼一張沾了血的針頭的照片，寫道「這是世仇，這是你該寒的時候」等，富商不堪一再被勒索、騷擾，決定向警方報案，檢警偵辦，逮捕李庠岑、蔡瀞瑢及4名共犯。

台北地院審理認為，李庠岑、蔡瀞瑢嚴重危害社會治安，依法對2人判刑，至於同案4名共犯則依罪行輕重，分別判處有期徒刑6月到2年不等。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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