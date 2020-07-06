籌拍音樂劇募資150萬元 製作人沈時華涉詐欺遭起訴

製作人沈時華被控在2016年間，以製作「海角七號」音樂劇為由向碁石媒體公司募資150萬元，事後音樂劇沒下文挨告詐欺。沈女辯稱適用於「飄洋過海來看你」音樂劇，但劇本未完成而暫停計畫。台北地檢署不採信其辯詞，今依法將她起訴。

沈時華曾是電視台八點檔連續劇當紅演員，1980年以電影「一個女工的故事」中演出獲得第16屆金馬獎最佳女配角。1990年，沈時華與台玻常務董事林伯實未婚生女後一度沉潛，以主持廣播節目為主。

1998年，沈時華向法院遞狀訴請林伯實認領女兒，後撤回告訴、獨立扶養女兒。2007年，她以「愛殺十七」裡的梁雅娟一角榮獲第41屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎。她現已退居幕後且改名，從事戲劇製作等工作，曾擔任台視8點檔「飯糰之家」製作人。

碁石媒體公司負責人黃國倫指控，2016年間，沈女提出正在籌畫製作「海角七號」中文音樂劇，保證無論是否虧損都會返還投資款，因此決定挹注150萬元資金。

豈料，音樂劇之後卻沒有下文，碁石拿著沈女以宸葳影藝公司名義開立的支票去銀行兌現，才發現宸葳被銀行列為拒絕往來戶，公司也改名喜鵲傳媒公司。

檢察官首度調查，認為2017年間確實有出現籌拍「海角七號」中文音樂劇相關報導，選角也底定，原定在5月5日至7日於高雄春天藝術節公演，但因資金未到位而延期，因此全案屬民事投資糾紛，2018年間給予不起訴處分。

經碁石媒體公司聲請再議。高檢署認為應傳喚導演魏德聖等「海角七號」相關人員，確認沈女是否確實要做音樂劇，因此將發回北檢續查。沈女卻改口，辯稱當年她是找碁石投資「飄洋過海來看你」音樂劇，是因台師大教授劇本尚未完成等因素才中斷。

教授證稱，當年沈女有找他寫「飄洋過海來看你」音樂劇劇本，要製作「海角七號」音樂劇的另有其人。不過，檢方認為，依據碁石媒體當年與沈女的合約，雙方約定投資《海角七號》音樂劇，沈女有詐欺犯意，依法起訴。