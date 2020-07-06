宜蘭大學電梯夾死校醫 維修員獲判無罪確定

國立宜蘭大學駐校醫師鄒文豪4年前欲搭電梯前往看診，未料踩空被電梯夾著卡在一、二樓間身亡，檢方認定沈姓電梯維修員有疏失，依業務過失致死罪起訴，但一、二審均認為沈已盡維修義務，沒有過失判無罪，檢方不服上訴，最高法院駁回上訴，沈無罪確定。

檢方認為，沈身為領有證照的電梯維修人員，2014年起被公司派至宜蘭大學保養維護大學體育館電梯，而案發的電梯PLC（可程式控制器）自1999年電梯啟用開始，至案發為止已經使用17年，超出財政部公布的15年耐用年數。

沈接手維護電梯，應注意零件汰舊換新，但他2016年5月7日例行性維護時，未注意到PLC使用年限已久，零件恐故障，造成16天後電梯PLC誤發信號，電梯中繼電器無法復位，電梯乘無煞車狀態而有滑動危險，鄒文豪因電梯車廂和地面落差絆倒，被電梯門夾住身體動彈不得，同時被持續上升的電梯帶往2樓，胸腹部被電梯外緣、電梯井牆壁夾擊，最終創傷性休克身亡，依業務過失致死罪起訴沈。