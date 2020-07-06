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人夫經營民宿疑搭上女工讀生 妻怒洩她底細反而GG

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東楊姓女子懷疑婚姻期間，在東港經營民宿的丈夫跟工讀生張女過從甚密，3年前她氣得涉於張女臉書貼文罵「都在照顧19XX／X／XX XX科大XX系，年紀可以當他女兒的張XX小姐」，由於姓名、年紀及教育等個資都露，張女氣得提告。楊女辯稱僅帳號遭盜用、入侵，高雄高分院不採信，依違反個資法判5月徒刑，仍可上訴。

判決指出，在科技業擔任經理的楊女（37歲），前夫在東港經營民宿，她不滿民宿工讀生張女（27歲）疑有介入她婚姻，2017年1月18日到張女臉書動態頁面，張貼「可以不辭辛勞到各個車站親自接送張XX」、「假借張XX是民宿工讀生的名義掩人耳目，實則偕同張XX到處去玩樂遍及墾丁．．．在外行為不檢點」、「只會說我（指丈夫）每天都有想女兒，實則都在照顧19XX／X／XX XX科大XX系，年紀可以當他女兒的張XX小姐」。

由於楊女公開標記張女的姓名、出生年月日、教育等足以識別個資的文字，張女氣得提告。

楊女雖承認貼文內容是她所寫，辯稱原始貼文在她的「時光小屋」APP，被入侵複製轉貼，透過民宿的臉書粉絲專頁貼給張女；不過一審認定是楊女貼到張女臉書，且內容會使不特定的人瀏覽後，直接得知張女個人資料，即便她不滿對方侵害婚姻關係，也難認跟公共利益有關聯，依違反個資法判5月徒刑。

楊女上訴後辯稱，是前夫登錄她「時光小屋」APP、擅自複製文章，且她申請的臉書帳號、民宿粉專不是她私人使用，但二審合議庭認為，無法佐證楊女帳號被盜，且楊女前夫不太可能將不利於己身的貼文轉貼，駁回上訴。

屏東楊姓女子懷疑丈夫跟年輕的女工讀生過從甚密，涉貼文公開女工讀生個資，高雄高分院判5月徒刑。示意圖／Ingimage
屏東楊姓女子懷疑丈夫跟年輕的女工讀生過從甚密，涉貼文公開女工讀生個資，高雄高分院判5月徒刑。示意圖／Ingimage

民宿 個資 婚姻

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