安排泰女賣淫每次3000抽一半 落網辯稱只送便當和打掃

余女在基隆市租套房容留泰國籍女子從事性交易，每次收費3000元，余女抽走一半。警方查獲泰女賣淫，余女也落網，車內被搜出大量保險套及潤滑液。余女向檢警辯稱，只負責送便當及打掃，直到法院審理時才認罪，被判應執行4月徒刑，易科罰金要12萬元。

判決指出，余女與身分不詳化名「JOJO」的人，共同媒介、容留女子性交營利。去年8月23日余女提供在愛一路承租的套房及潤滑液、保險套等物品，容留泰籍女子接客，並由JOJO透過LINE媒介男客。

去年8月30日晚上，員警持搜索票查獲甫完成性交易的泰女及鄒姓男客，並在房間內查扣使用過保險套1個、潤滑液2罐、未使用保險套87個。循線逮捕余女時，又在余女車內扣得潤滑液10瓶、未使用保險套295個等物品。

檢警查出，每次性交易男客付費3000元，事後余女向泰女抽取1500元。警方查獲泰女賣淫時，所扣性交易所得4500元，為鄒付款3000元及前一名男客付費，經余女抽頭剩餘的1500元。

余女坦認出面承租套房，並受身分不詳人士委託保管潤滑液及保險套，但辯稱未帶泰國籍女子入住套房，平常只有去送便當及打掃。

檢警追查發現，泰籍女子抵台時由余女帶往套房，還將泰女加入JOJO成立的LINE群組。去年8月28日泰女與不詳男客性交易得款3000元，余女隔天前往套房向泰女收取1500元，當晚泰女再與鄒男完成性交易後被捕。

檢察官認為，監視錄影畫面顯示余女帶泰女入住套房，余女的手機內LINE帳號，也有加JOJO為好友。余女如僅從事打掃及送便當工作，何需在車內放置大量保險套及潤滑液？認定罪嫌起訴。余女在基隆地方法院審理時承認犯罪，檢察官聲請改依協商程序判決。