快訊

香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

女學生假Coser當眾裸露 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

王文洋爭父4億美金遺產怒告手足 檢方不起訴7人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋，發現兩間境外公司持有價值估達2.1億元美金的台塑三寶股票，卻在父親過世5年後信託給海景公司，因此控告台塑集團總裁王文淵等7人涉侵占遺產等罪。台北地檢署查出，股票是王永在委託老臣信託，今不起訴。

王永慶於2008年過逝，王文洋追查遺產官司打了10多年，他委託律師向檢調單位提告，指控姐妹王瑞華、王瑞瑜及叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮、台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄等7人，涉嫌侵占王永慶遺產。

他指控，王永慶於2008年10月過世後，王文淵等人明知王永慶在境外設立的誠威、穩昇兩公司名下南亞、台化、塑化(台塑三寶)股票，屬於王永慶的遺產，卻在2013年1月間將股票信託、所有權移轉予境外公司Ocean View（海景）。

王文洋指控，這些股票2008年間價值約有2.1億元，到2019年間已價值約4億元美金，懷疑4名家族成員與3名老臣涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占、洗錢等罪。

被告之一的老臣洪文雄在偵查期間病逝。檢方查出，為了永續經營台塑集團，王永慶、王永在一直把資產信託到海外公司，而王永慶過世後，剩下誠威、穩昇兩公司的資產尚未完成信託登記，且洪在2008年1月早已向王文洋報告此事。

檢方查出，王永在同意委託洪文雄管理海外資產，家族沒有人認為這些是王永慶的遺產。檢方函詢國稅局，國稅局則函覆指從王文洋提供的現有資料無法判斷是否為王永慶遺產。

檢方認為，相關股票信託後所有權並非在王文淵等家族成員名下，且從沒有賣出過，獲得現金股利持續買進台塑集團股票，從沒有分配過任何利益，難認王文淵等人有侵占、逃漏稅等罪嫌，給予不起訴處分。

台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，發現兩間境外公司持有價值估達2.1億元美金的台塑三寶股票，卻在父親過世5年後信託給海景公司，因此控告台塑集團總裁王文淵等7人涉侵占遺產等罪。圖／本報資料照。
台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，發現兩間境外公司持有價值估達2.1億元美金的台塑三寶股票，卻在父親過世5年後信託給海景公司，因此控告台塑集團總裁王文淵等7人涉侵占遺產等罪。圖／本報資料照。

遺產 王永在

延伸閱讀

王文洋兒子提告學長 北院21日開庭

拋ECFA風向球？曹德淦：習曾說「引進台資有利統一」

大陸重大投資生變危機 看王永慶當年如何化解

習近平：對台經濟工作非一般業務 引進台資有利統一

相關新聞

王文洋爭父4億美金遺產怒告手足 檢方不起訴7人

台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋，發現兩間境外公司持有價值估達2.1億元美金的台塑三寶股票，卻在父親過世5年...

安排泰女賣淫每次3000抽一半 落網辯稱只送便當和打掃

余女在基隆市租套房容留泰國籍女子從事性交易，每次收費3000元，余女抽走一半。警方查獲泰女賣淫，余女也落網，車內被搜出大...

鬧事男「月下偷桃」 胯下一抓重創兩警遭判刑

胡姓男子今年3月因心情不佳，跑到住處樓頂朝樓下丟擲棒球、石頭、磚塊、花盆，警方獲報，由劉姓、陳姓、蔡姓三名員警到場處理，...

燃燒舊馬達傳惡臭 三峽回收業者遭送辦

新北三峽地中正路二段夜間或下雨時段，常傳出塑膠焚燒的刺鼻味道，新北環保局指出，昨下午接獲民眾報案後，派員循線追查，果真發...

賓士車停在基隆東岸停車場被砸 車內110萬元現金被偷走

基隆市鄭姓男子把賓士車停在東岸停車場，前往開車時發現車窗被敲破，車內110萬元被偷。警方研判與賭場糾紛有關，查出3名砸車...

外送員偷女內衣褲藏口袋 法院判拘役30天

台中市吳姓男子從事服務業，他在今年初曾騎機車到霧峰區後，步行到胡姓女子的住處附近，徒手偷走胡女的內衣褲後，塞在口袋內逃逸...

台中衛生所主任被質疑搶驗屍？ 里長、區長為她抱不平

台中市北區衛生所主任祁穎思日前被議員質疑，驗屍數量單月超過上百具，引發「搶屍」爭議。北區錦平里社區發展協會理事長游金隆為...

立院參審制攻防 黃珊珊：北市府討論國賠、訴願陪審制

立法院臨時會6日將繼續協商「參審制草案」。台北市副市長黃珊珊今天在臉書透露，市長柯文哲願意在北市府試行陪審制，並交代她跟...

台中酒測器傳失準 交大：不影響民眾權益

台中市警局交通大隊在去年間向廠商購買一批酒測器，但近月傳出酒測器失準狀況，經召回重測後，發現有32台超過檢測公差的狀況，...

獨／台中172台酒測器32台失準？交通大隊：不穩定已退訂

台中市警局交通大隊去年底向台中市一家廠商購買172台酒測器，但近月有基層反映，警員疑有聞到駕駛人有酒味，購買的酒測器卻有...

謊稱要募款開店詐財23萬元 男子被判刑1年6月

張姓男子有搶奪前科，被控2018年1月間，在台南火車站前搭訕鍾姓女被害人後，謊稱他要募款創業開店，共涉嫌詐得23萬元後，...

熱門新聞

衛生局墜樓女曝遭人夫性侵 正宮發聲：誰把我逼向絕境

新北衛生局女員工墜樓案 前老闆出面了

房思琪翻版？ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光

獨／人夫執行長疑為性侵渣男 同業再爆：偷A治療師加給

男子開車導航受困台南山區 警請人放狼煙引導脫困

衛生局墜樓女員工控性侵 新北某物理治所執行長解職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。