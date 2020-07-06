王文洋爭父4億美金遺產怒告手足 檢方不起訴7人

台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋，發現兩間境外公司持有價值估達2.1億元美金的台塑三寶股票，卻在父親過世5年後信託給海景公司，因此控告台塑集團總裁王文淵等7人涉侵占遺產等罪。台北地檢署查出，股票是王永在委託老臣信託，今不起訴。

王永慶於2008年過逝，王文洋追查遺產官司打了10多年，他委託律師向檢調單位提告，指控姐妹王瑞華、王瑞瑜及叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮、台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄等7人，涉嫌侵占王永慶遺產。

他指控，王永慶於2008年10月過世後，王文淵等人明知王永慶在境外設立的誠威、穩昇兩公司名下南亞、台化、塑化(台塑三寶)股票，屬於王永慶的遺產，卻在2013年1月間將股票信託、所有權移轉予境外公司Ocean View（海景）。

王文洋指控，這些股票2008年間價值約有2.1億元，到2019年間已價值約4億元美金，懷疑4名家族成員與3名老臣涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占、洗錢等罪。

被告之一的老臣洪文雄在偵查期間病逝。檢方查出，為了永續經營台塑集團，王永慶、王永在一直把資產信託到海外公司，而王永慶過世後，剩下誠威、穩昇兩公司的資產尚未完成信託登記，且洪在2008年1月早已向王文洋報告此事。

檢方查出，王永在同意委託洪文雄管理海外資產，家族沒有人認為這些是王永慶的遺產。檢方函詢國稅局，國稅局則函覆指從王文洋提供的現有資料無法判斷是否為王永慶遺產。