鬧事男「月下偷桃」 胯下一抓重創兩警遭判刑

胡姓男子今年3月因心情不佳，跑到住處樓頂朝樓下丟擲棒球、石頭、磚塊、花盆，警方獲報，由劉姓、陳姓、蔡姓三名員警到場處理，正當員警們打算依現行犯將胡逮捕之際，胡竟抓狂，不但徒手毆打員警，還對劉、陳兩人「月下偷桃」，導致兩員下體疼痛、睪丸挫傷；新竹地院審理終結，胡因坦承犯行，並與員警和解，換得緩刑。

經查，胡男因心情不佳，今年3月8日中午跑到住處頂樓朝樓下丟擲棒球、石頭、磚塊、花盆，警方獲報後由劉姓、陳姓、蔡姓三名制服員警到場，打算將胡依現行犯逮捕，但胡忽然抓狂，不但徒手毆打劉員，還抓劉、陳兩人下體，當蔡欲協助將胡上手銬時，胡又以腳踢蔡右手，混亂中導致劉右眉挫傷腫痛、右大腿及下體疼痛，陳睪丸挫傷，蔡右手第3 、4 指擦傷，胡遭妨害公務罪嫌扭送。