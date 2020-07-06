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鬧事男「月下偷桃」 胯下一抓重創兩警遭判刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

胡姓男子今年3月因心情不佳，跑到住處樓頂朝樓下丟擲棒球、石頭、磚塊、花盆，警方獲報，由劉姓、陳姓、蔡姓三名員警到場處理，正當員警們打算依現行犯將胡逮捕之際，胡竟抓狂，不但徒手毆打員警，還對劉、陳兩人「月下偷桃」，導致兩員下體疼痛、睪丸挫傷；新竹地院審理終結，胡因坦承犯行，並與員警和解，換得緩刑。

經查，胡男因心情不佳，今年3月8日中午跑到住處頂樓朝樓下丟擲棒球、石頭、磚塊、花盆，警方獲報後由劉姓、陳姓、蔡姓三名制服員警到場，打算將胡依現行犯逮捕，但胡忽然抓狂，不但徒手毆打劉員，還抓劉、陳兩人下體，當蔡欲協助將胡上手銬時，胡又以腳踢蔡右手，混亂中導致劉右眉挫傷腫痛、右大腿及下體疼痛，陳睪丸挫傷，蔡右手第3 、4 指擦傷，胡遭妨害公務罪嫌扭送。

法官審理時，胡坦承犯行，法官認，胡未能體認員警依法執行職務為表國家行使公權力，應予尊重，以強暴方式妨害警員執行公務，影響社會秩序及公權力之執行，法治觀念淡薄，念在胡坦承犯行，且和員警和解，審酌依犯妨害公務執行罪判刑4月，緩刑3年，緩刑期間保護管束，1年內完成法治教育課程2場。

正當員警們打算依現行犯將胡逮捕之際，胡竟抓狂，不但徒手毆打員警，還對劉、陳兩人「月下偷桃」，導致兩員下體疼痛、睪丸挫傷。示意圖／Ingimage
正當員警們打算依現行犯將胡逮捕之際，胡竟抓狂，不但徒手毆打員警，還對劉、陳兩人「月下偷桃」，導致兩員下體疼痛、睪丸挫傷。示意圖／Ingimage

妨害公務 制服 新竹

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