籌不出現金人保2億元 樂陞案許金龍延押2個月

樂陞前董事長許金龍聲請具保停押，高等法院6月15日裁准2億元具保停押，其中現金保金須5000萬元，餘額可由人保，因許金龍覓保無著等，高院日前裁定，7日起延押2個月。可抗告。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售TinyPiece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項等罪，一審判刑18年，併科罰金新台幣1億元；二審改判12年，併科罰金1億元；全案上訴最高法院中。

台灣高等法院去年2月間裁定許金龍提出2億元保證金後准予停止羈押，並限制出境且須每天到轄區派出所報到。許金龍去年3月11日籌足2億元，從台北看守所獲釋，結束2年餘的羈押。

由於2億元保金是由畢姓男子向他人借款籌得，並要求許金龍6個月償還；畢男去年底以許金龍未還錢，及個人經濟、健康等因素請求高院退保。

高院認為，許金龍答應還錢但未償還，若繼續讓畢男擔負高額負債，難謂公平，去年12月24日裁定准予退保，另裁定許金龍再執行羈押及准以2億元具保，但許金龍因覓保無著羈押迄今。

許金龍後來聲請具保停押，高院6月15日裁定准以2億元具保停押；其中現金具保金額不得低於5000萬元，其餘部分得由具相當資力人士出具保證書；許金龍具保停押期間，限制出境及限制住居台北巿住處，須每週一、三、五晚間至蘭雅派出所報到。