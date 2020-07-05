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燃燒舊馬達傳惡臭 三峽回收業者遭送辦

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北三峽地中正路二段夜間或下雨時段，常傳出塑膠焚燒的刺鼻味道，新北環保局指出，昨下午接獲民眾報案後，派員循線追查，果真發現有業者正在燃燒廢棄馬達，偵訊後依據違反空汙法、廢棄物清運處理法，移送新北地檢偵辦。

環保局指出，該刺鼻味道經常造成孩童及長者等民眾呼吸道不適，昨獲報後稽查員以地毯式搜索，發現業者將廢棄物丟擲鐵桶內燃燒，原以為是燃燒木材，但仔細查看查看卻發現，業者是燃燒回收來的廢棄馬達。

業者透露，燃燒是為了將廢棄馬達外圍包覆的材質燒熔軟化，才能除去塑膠外皮並取出銅線變賣，沒想到造成空氣汙染，並影響附近的民眾。

環保局說，該業者未申請廢棄物清除處理許可文件，非法清除並燃燒馬達造成空汙，已違反廢棄物清理法第41條第1項、同法第46條第4款及空氣污染防制法第55條第2項等規定，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金。

環保局說，空氣汙染容易隨著天氣、風向而飄散，稽查難度高，若民眾有發現汙染狀況，請撥打1999提供線索，會立刻派員稽查，也呼籲業者別心存僥倖，若查獲汙染狀況，將依法處分絕不寬貸。

新北環保局指出，昨下午接獲通報後派員循線追查，發現有業者燃燒廢棄馬達，是為了除去塑膠外皮並取出銅線變賣。圖／環保局提供
新北環保局指出，昨下午接獲通報後派員循線追查，發現有業者燃燒廢棄馬達，是為了除去塑膠外皮並取出銅線變賣。圖／環保局提供
新北環保局指出，昨下午接獲通報後派員循線追查，發現有業者正在燃燒廢棄馬達，偵訊後依據違反空汙法、廢棄物清運處理法，移送新北地檢偵辦。圖／環保局提供
新北環保局指出，昨下午接獲通報後派員循線追查，發現有業者正在燃燒廢棄馬達，偵訊後依據違反空汙法、廢棄物清運處理法，移送新北地檢偵辦。圖／環保局提供

廢棄物 空氣汙染

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