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賓士車停在基隆東岸停車場被砸 車內110萬元現金被偷走

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓男子把賓士車停在東岸停車場，前往開車時發現車窗被敲破，車內110萬元被偷。警方研判與賭場糾紛有關，查出3名砸車者身分，布線抓人時，涉嫌教唆的李男和接應的張男出面投案。檢察官今天複訊後，以有串證之虞聲押2人。

檢警調查，30多歲鄭男3日晚間10點多，駕駛白色賓士車駛入在東岸停車場B2樓層，停妥後離開。4日凌晨2點多，聯絡友人把110萬元放進車內。友人便把裝著現金的知名服飾品牌提袋，放在鄭男賓士車的副駕駛座下方。

鄭男4日凌晨3點多前往停車場開車時，發現右後車窗遭人敲破，車內裝著110萬元的提袋不見蹤影，向警方報案。

鄭向員警說，車內那筆錢是貨款，不過警方專案小組追查發現，可能是來自非法賭場的賭資，懷疑有人不甘心賭輸錢，才會策畫砸車，中途攔截賭場資金。

員警調閱東岸停車場及周邊道占監視器畫面，鎖定下手砸車及把風等3名男子身分。他們犯案後搭乘計程車離開，到特定地點再坐上張男的車。

張男和李男昨天向警局投案，李指稱和鄭有過節，才會叫人砸車報復，否認知道車內的巨款，也沒有把錢拿走。

檢警認為，這起案件分工細密，嫌犯砸車後坐計程車逃離現場，刻意安排行車路線做為斷點。張、李投案前，將手機內通聯等資料刪除，試圖脫罪。

警方昨天依加重竊盜及毀損罪，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後，認為李、張有串證之虞，向基隆地院聲請羈押，並追緝在逃3名共犯，釐清案情。

鄭男把賓士車停在東岸停車場，前往開車時發現車窗被敲破，報案說車內110萬元被偷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男把賓士車停在東岸停車場，前往開車時發現車窗被敲破，報案說車內110萬元被偷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男把賓士車停在東岸停車場，前往開車時發現車窗被敲破，報案說車內110萬元被偷。記者邱瑞杰／攝影
鄭男把賓士車停在東岸停車場，前往開車時發現車窗被敲破，報案說車內110萬元被偷。記者邱瑞杰／攝影

停車場 基隆 賭場

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