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檳榔西施身材好 色大叔摸她屁股被逮辯：玩玩而已
台中市江姓男子在去年11月間前往東區某檳榔攤買檳榔時，他見檳榔西施身材好，一時衝動，趁女子交貨給另名客人時，偷抓了女子的屁股一把，隨後逃逸，女子報警處理，警方根據監視器通知江到案，江承認有摸女子屁股，但否認是性騷擾，辯稱「只是玩玩而已」，台中地院依法判拘役20天，得易科。
根據判決書，江姓男子（51歲）在去年11月18日上午6時許，前往東區某檳榔攤購買檳榔，江見當時店內的檳榔西施身材好，他趁女子持商品至店門口交付予另一個客人，並轉身返回店內時，他加速前行，尾隨於女子背後，趁女子不及防備之際，以右手手掌碰觸女子臀部，性騷擾得逞。
被害女子提告性騷擾防治法，警方根據監視器，通知江到案說明，江雖然承認有摸女子的臀部，但否認有性騷擾的犯意，辯稱只是跟女子「玩玩而已」，不過不被法官採信，加上江沒有與被害女子達成和解，全案依法判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。
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