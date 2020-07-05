檳榔西施身材好 色大叔摸她屁股被逮辯：玩玩而已

台中市江姓男子在去年11月間前往東區某檳榔攤買檳榔時，他見檳榔西施身材好，一時衝動，趁女子交貨給另名客人時，偷抓了女子的屁股一把，隨後逃逸，女子報警處理，警方根據監視器通知江到案，江承認有摸女子屁股，但否認是性騷擾，辯稱「只是玩玩而已」，台中地院依法判拘役20天，得易科。

根據判決書，江姓男子（51歲）在去年11月18日上午6時許，前往東區某檳榔攤購買檳榔，江見當時店內的檳榔西施身材好，他趁女子持商品至店門口交付予另一個客人，並轉身返回店內時，他加速前行，尾隨於女子背後，趁女子不及防備之際，以右手手掌碰觸女子臀部，性騷擾得逞。