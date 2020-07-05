外送員偷女內衣褲藏口袋 法院判拘役30天

台中市吳姓男子從事服務業，他在今年初曾騎機車到霧峰區後，步行到胡姓女子的住處附近，徒手偷走胡女的內衣褲後，塞在口袋內逃逸，全被監視器拍攝下來，警方循線通知吳到案，吳否認涉案，辯稱「只是去送湯」，但因事證明確，台中地院依累犯加重其刑，判拘役30天，得易科。

根據判決書，吳姓男子（24歲）有竊盜前科，曾遭判刑確定，但他不知悔改，在今年2月間騎車到胡姓女子位於霧峰區的住處附近，先將機車停放在巷外後，在徒步走到胡女住處外，徒手偷走胡女晾在曬衣架上的內衣褲，價值約300多元，得手後徒步離開現場，騎車逃逸。

胡女發現後報警，警方根據監視器畫面，發現是吳涉案，循線通知他到案說明，吳到案後矢口否認涉案，辯稱當時他是外送員，外送湯品到附近，發現不是外送地址後就離開，沒有將內衣褲塞到自己的口袋裡。