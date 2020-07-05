公懲會判罰20萬元 陳英鈐提再審遭駁回

中選會前主委陳英鈐因公投案辦理缺失被監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會，公懲會判決罰款新台幣20萬元，陳英鈐提起再審。公懲會認為陳英鈐的主張顯無理由，判決駁回。

民國107年公投綁大選，監察院認定陳英鈐未於公投日28天前公告所收受政府機關意見書，之後又不執行台北高等行政法院所做停止執行裁定，造成刊登費用新台幣900餘萬元的損失，通過彈劾陳英鈐，並移送公務員懲戒委員會。

公懲會審理後，認定陳英鈐的違失行為除造成國庫損失外，並導致公投公報上登載經撤銷公告的修正意見書，合法公告的意見書未登載公投公報的不合理結果，令民眾混淆無所適從，影響公民投票意願，嚴重損及政府公信力，判決陳英鈐罰款新台幣20萬元。

陳英鈐認為原判決對公務員懲戒法適用法規錯誤，以及未斟酌影響原判決的重要證據，提起再審之訴。另外，他認為原判決適用公投法部分抵觸憲法，請求公懲會聲請釋憲。