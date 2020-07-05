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台中衛生所主任被質疑搶驗屍？ 里長、區長為她抱不平

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市北區衛生所主任祁穎思日前被議員質疑，驗屍數量單月超過上百具，引發「搶屍」爭議。北區錦平里社區發展協會理事長游金隆為此昨天在臉書上為祁穎思喊冤，並以他自身經驗認為祁穎思多年來每次為民服務皆很客氣，且「連喪家給的杯水都不喝」未曾發現她收過家屬紅包，「是白就是白，是黑就是黑，不容置疑倒黑為白！於今，我就不信正義喚不回⋯」。

游金隆的貼文兩日來引起其他里長上去留言肯定。育德里長黃志銘留言說，「這樣優質的服務公務人員實在是不可多得的，20多年來當里長及每個月需與她引領學習醫師，與社區的接觸，對她的服務評價是最優質的」。

東區區長陳佩玉留言說，「為正義之聲喝采，為祁主任平反！在北區與祁主任熟識的，都清楚她為人，她行政相驗仔細謹慎，也需要大家幫她發聲~」。

立人里長黃韻化的妻子劉素貞也留言說，「我也為祁主任發聲，她是最認真的主任，我和老公常請祁醫師幫忙服務，祁醫師都跑第一。祁醫師是最認真盡責的主任」。還有地方人士也說，如為金錢而論？在外開（就）業，反而薪資更高。

游金隆說，祁穎思9年前到北區衛生所服務，至今里內只要有行政相驗，他都會在第一時間去電祈主任協助，所以對她瞭若指掌，也被她長期以來的客氣應對，深表認同；這樣的服務態度十數年來，未曾發現她收過家屬紅包。

他也澄清說，衛生所主任的行政相驗過程間並不收費，而是民眾稍後到衛生所請領死亡證明才須因請領證明而繳付1千元的費用，這也都進入市庫，並不是給衛生所主任的。

不過，據台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良日前指出，地檢署因接獲情資，偵辦祁穎思因未看診，卻不實開立看診紀錄、病患處方箋案，認為她涉嫌偽造文書罪，經通知祈女與23名病患、醫護人員到案說明，訊後認定祈女涉有重嫌，命她30萬元交保候傳。而此案早在議員質詢前就展開蒐證，並與日前市議員質詢的內容無關。

台中市北區衛生所主任祁穎思日前被議員質疑「搶屍」北區錦平里社區發展協會理事長游金隆為此在臉書上為祁穎思喊冤。圖／取自游金隆臉書
台中市北區衛生所主任祁穎思日前被議員質疑「搶屍」北區錦平里社區發展協會理事長游金隆為此在臉書上為祁穎思喊冤。圖／取自游金隆臉書

衛生所 紅包

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