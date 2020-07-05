立院參審制攻防 黃珊珊：北市府討論國賠、訴願陪審制

立法院臨時會6日將繼續協商「參審制草案」。台北市副市長黃珊珊今天在臉書透露，市長柯文哲願意在北市府試行陪審制，並交代她跟法務局長袁秀慧討論可否在國家賠償或訴願等與人民權利義務有關案件，選定幾個類型加入實質陪審制作法，也許半年左右，北市府將可成為陪審精神第一個實驗場域。

黃珊珊表示，上周她律師班同學鄭文龍來找她，希望在台北市政府可以試行陪審制，市長柯文哲也很願意試行。黃珊珊說，陪審參審制將在立法院的攻防，她也認為國民參與審判可以慢慢一步步試辦推展，黃說，儘管參審與陪審各有利弊，但她反對沒有決定權的參審制，所以她認為，陪審制可以試行在行政訴訟，人民角度的參與，有助行政機關與行政法院的革新。