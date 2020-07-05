台中酒測器傳失準 交大：不影響民眾權益

台中市警局交通大隊在去年間向廠商購買一批酒測器，但近月傳出酒測器失準狀況，經召回重測後，發現有32台超過檢測公差的狀況，不過交大新買的酒測器已使用近半年，是否衍生開罰爭議？台中市交大執法組表示，重測後，有問題的酒測器測出來數值都為負值狀況，所以進行酒測時，會有測出來數值比實際狀況低，實際對民眾有利，因此不會有因酒測器失準，而誤開罰單的狀況。

台中市交通大隊執法組解釋，因在5月間陸續有同仁反映疑有聞到酒味，酒測器卻測出零的狀況，因同仁都是口頭反映，並無交待何時、何地、測量何人時發生狀況，所以無法得知當時反映有狀況的同仁，實際施測的狀況為何，但仍全數召回去年購買的172台酒測器，逐台施測後，發現有32台的檢測公差，超過每公升正負0.03毫克，且都為負值。

交大執法組表示，因為檢測值的是負值，等於機器測得的數值，會比實際狀況要低，是對民眾有利的狀況，不會造成有人明明沒喝酒，卻被檢測出有喝酒，而被冤枉的狀況，後續已將有問題的酒測器送標準檢驗局重新檢驗。

律師徐承蔭認為，酒測器失準造成的問題，在政策面是公部門必須審慎政策評估與政策執行的問題，在法律面則需均衡考量公共利益與個人基本權利的問題。

徐承蔭說，如依照公部門主張，警方發現有問題的酒測器測出來的數值會比實際數值少，民眾不會因此而遭誤罰，但仍須思考，司法院大法官釋字第699號解釋理由書、道路交通管理處罰條例第35條、刑法第185條之3的立法意旨，是確保道路交通安全、用路人的安全，喝酒者因酒測器的失準而沒有受到相關的行政罰與刑事責任，縱使個人權益沒有受損，但實際上已對公共利益造成危險侵害。