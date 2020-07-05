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獨／台中172台酒測器32台失準？交通大隊：不穩定已退訂

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊去年底向台中市一家廠商購買172台酒測器，但近月有基層反映，警員疑有聞到駕駛人有酒味，購買的酒測器卻有測不出數值的狀況，也另有業者質疑，該得標廠商以低於市價3折的價格取得標案，酒測器的成本、品質都引發業界議論；中市交大執法組證實，5月全面緊急召回檢測後，發現有32台有不穩定的狀況，已全數重新送驗，另在酒測器出問題前，交大又依台銀共同供應契約，跟該廠商買87台，已與廠商協議退訂。

台中市交通大隊執法組證實，去年招標後，有3家業者投標，其中一家台中的酒測器業者得標，當時得標的理由是價格低、功能符合需求，得標的價格為每台酒測器2.7萬餘元，一共採購172台，依採購法規定，該業者得標價格低於底價80%，所以要求業者需提供履約保證，酒測器也必須通過經濟部標準局的檢測合格，另外酒測器的感應器也必須保固5年，才與業者簽約購買。

交大執法組表示，去年底廠商陸續交貨後，基層使用都無問題，直到一月底、二月初新冠肺炎疫情爆發後，因同仁有以消毒水、酒精等液體消毒酒測器材後，陸續傳出有同仁在執勤時，明明聞到濃濃酒味，新採購的酒測器卻有檢測數值是0的狀況，因不只有一名同仁反映，因此在5月間緊急召回，以標準氣體檢測，發現有32台的檢測公差，超過每公升正負0.03毫克，檢測出有問題的機器，都為負值，針對失準部分，不影響受測民眾權益

交大執法組指出，因今年也有採購需求，在3月間依台銀共同供應契約購買酒測器，一樣是去年的廠商得標，一共購買87台，但5月間發現有問題後，上月間已找來業者協議解約，業者強調是同仁使用不當，器材沒有問題，不過市警局除了使用該業者的酒測器外，還有使用另外兩家業者的酒測器，同樣在疫情期間，一樣有做消毒動作，就沒有類似問題，

交大執法組表示，當時就向業者表明，若執意執行新約，將針對業者的酒測器加強檢測，若有發現問題，會要求業者再送標檢局重新檢驗，因為檢驗一台酒測器的費用是一萬多元，如果需要重新送驗的數量很多，業者也吃不消，因此業者在協調後，已同意交大，未來也會針對已購入的酒測器加強把關。

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台中市警局交通大隊去年採購172台酒測器，每台以2.7萬餘元的價格購買。圖／讀者提供
台中市警局交通大隊去年採購172台酒測器，每台以2.7萬餘元的價格購買。圖／讀者提供
台中市警局交通大隊去年底購買的酒測器，傳出有失準狀況，台中市交大緊急召回重新檢測，發現有32台有超過檢測公差。記者陳宏睿／攝影
台中市警局交通大隊去年底購買的酒測器，傳出有失準狀況，台中市交大緊急召回重新檢測，發現有32台有超過檢測公差。記者陳宏睿／攝影

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