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聯合恢復收費案 9儲運業者免罰4700萬確定

中央社 / 台北5日電

長榮國際儲運等21家業者共同決定恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費，遭公平會開罰共7260萬元；其中9家業者遭罰4700萬元興訟抗罰，法院認定公平會裁量濫用，判免罰確定。

台北高等行政法院更一審認定，業者恢復收費，僅是貨櫃集散服務所繳費用的一小部分，且公平會分別就業者在103年7月至104年6月間的營業所得去計算罰鍰，計算營收並未區分「3噸以下」及「3噸以上」的CFS出口機械使用費，公平會開罰有裁量濫用的違法，因此判9家業者勝訴（免罰），後續因無人上訴，而全案確定。

全案緣於公平交易委員會調查，長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等21家業者於民國102年12月10日及103年2月26日，利用貨櫃儲運事業協會召開會議後的餐敘時間，進行意見溝通，討論恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費。

公平會指出，21家業者共同決定於103年7月間恢復收費，並於103年4月底以函文或公告提供給貨櫃儲運協會，由貨櫃儲運協會以函文通知輪船、船務代理、海運承攬運送業、託運人、報關、進出口及汽車貨櫃貨運等相關公（協）會。21家業者，占全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量8成以上，且屬同一產銷階段的水平競爭者。

公平會在105年4月間認定，21家業者行為，屬於相互約束事業活動行為，核屬「聯合行為」足以影響巿場功能，依公平交易法開罰共7260萬元，包含罰長榮國際儲運1725萬元、東亞運輸倉儲1300萬元。

長榮國際儲運等12家業者，不服遭罰興訟抗罰，台北高等行政法院認定公平會開罰有理，判業者敗訴；其中9家業者提起上訴，最高行政法院審理後將案件發回，由台北高等行政法院更審。

長榮

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