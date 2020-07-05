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謊稱要募款開店詐財23萬元 男子被判刑1年6月
張姓男子有搶奪前科，被控2018年1月間，在台南火車站前搭訕鍾姓女被害人後，謊稱他要募款創業開店，共涉嫌詐得23萬元後，張食髓知味，相隔近2年後再以還錢名義，要求鍾女提供提款卡，鐘女這次警覺有異報警法辦，台南地院依張觸犯詐欺取財和詐欺取財未遂罪，累犯，判處張徒刑1年6月，累犯，全案可上訴。
判決說，張於2018年1月14日晚上10點，在台南火車站前向鍾女佯稱要募款以利創業開店，要向她借款，鍾誤以為真，隨即前往成功路郵局自動櫃員機提領3萬元給張，兩人互加LINE後，相約翌日碰面，張並陪同鍾前往新市某郵局提領現金20萬元交給張，張接續以此方式向鍾女詐得23萬元。
事後張將此事告訴郭姓、林姓男子兩名友人，郭、林（另案審理）於2019年12月27日認為可再次行騙鍾女，由郭以其行動電話將鍾女加為LINE好友，並撥打給鍾女，佯稱張要欲返還款項，並相約在南區速食店見面，但鍾女已有所警覺。
去年12月28日晚上10點，張、郭及林三人共同前往速食店，張以還錢名義要求鍾女提 供提款卡，郭、林在旁附和，鍾女假稱需電堂姊送交提款卡後，堂姐送來提款卡後馬上報警，張騎機車搭載鐘女要到前提款，被埋伏員警查獲，員警隨在金華路1段、新興路之交岔路口逮捕欲前往與張會合的郭、林。
法官審酌，張2015年間在竹南火車站以購買自創品牌零錢包向他人詐得款項，涉犯詐欺取財罪，經苗栗地方法院判處拘役50日確定，卻不思警惕改過，再犯此案，迄今未賠償被害人財產損失，不宜予以輕縱，但念在審理時坦承犯行，因雙眼失明而無法工作等生活情況狀，量處其刑。
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