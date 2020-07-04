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男子砍殺鄰居夫妻1死1傷 台南地院裁定羈押
台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，陳嫌到案後供稱雙方長期相處不睦，昨晚返家時對方夫妻當他面說了一句「狗」，但四處又沒狗，認為2人是在辱罵他，才憤怒返家持刀猛刺2人，今天下午被依殺人罪嫌移送台南地檢署，經檢察官訊問後認陳犯罪嫌疑重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。
台南地院指出，陳經訊問後，法官依據檢警偵辦提出證據，並參酌被害人遭到刀具砍刺之受害部位為胸部、頸部、腹部多處，均屬要害，認被告涉犯殺人既遂、未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大。同時，陳於犯案後，先騎駛機車逃逸離去，沿路丟棄作案刀具等物之後，才改向警方投案，足認為被告有逃亡之虞。
台南地院表示，被告所涉為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，涉犯重刑罪名，而重罪常伴有逃亡的高度可能，係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，因此，本件依客觀、正常社會通念的合理判斷，可認被告具有逃亡相當或然率存在，且被告又有逃亡之虞的事實。
且被告自承逃逸時，曾有自盡念頭，如未予羈押，仍可預期被告逃匿，規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，有相當理由認為被告有逃亡之虞，裁定羈押。
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