聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子砍殺鄰居夫妻1死1傷 台南地院裁定羈押

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，陳嫌到案後供稱雙方長期相處不睦，昨晚返家時對方夫妻當他面說了一句「狗」，但四處又沒狗，認為2人是在辱罵他，才憤怒返家持刀猛刺2人，今天下午被依殺人罪嫌移送台南地檢署，經檢察官訊問後認陳犯罪嫌疑重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

台南地院指出，陳經訊問後，法官依據檢警偵辦提出證據，並參酌被害人遭到刀具砍刺之受害部位為胸部、頸部、腹部多處，均屬要害，認被告涉犯殺人既遂、未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大。同時，陳於犯案後，先騎駛機車逃逸離去，沿路丟棄作案刀具等物之後，才改向警方投案，足認為被告有逃亡之虞。

台南地院表示，被告所涉為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，涉犯重刑罪名，而重罪常伴有逃亡的高度可能，係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，因此，本件依客觀、正常社會通念的合理判斷，可認被告具有逃亡相當或然率存在，且被告又有逃亡之虞的事實。

且被告自承逃逸時，曾有自盡念頭，如未予羈押，仍可預期被告逃匿，規避審判程序進行及刑罰執行的可能性甚高，有相當理由認為被告有逃亡之虞，裁定羈押。

台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，下午被依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方向台南地院聲請羈押獲准。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，下午被依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方向台南地院聲請羈押獲准。記者吳淑玲／翻攝

殺人 夫妻 檢察官

延伸閱讀

男子砍殺鄰居夫妻1死1傷 南檢認涉重罪有逃亡之虞聲押

台南男子砍殺鄰居夫妻 街坊曝：吵很久沒想到會出人命

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

玉井佛堂縱火釀7死 凶嫌冷血：「達成目的就好」

相關新聞

男子砍殺鄰居夫妻1死1傷 台南地院裁定羈押

台南市新營區陳姓男子砍殺鄰居陳姓夫妻一死一重傷，陳嫌到案後供稱雙方長期相處不睦，昨晚返家時對方夫妻當他面說了一句「狗」，...

娃娃機機台主補貨惹殺機！遭強押棒打死 4人遭判刑

新北市歐姓男子在鶯歌區一家娃娃機店租台當台主，和同場的台主陳志豪、陳志成兄弟檔有嫌隙，去年12月底，陳姓兄弟夥同友人王元...

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

電視名嘴楊實秋的兒子6月26日深夜在台北市忠孝東路巷弄內，遇上一旁酒後起爭執的2名男子，對方以為楊實秋兒子在拍照，故持球...

女子樓梯跌倒正面朝地摔死 房東堅稱沒過失獲判無罪

桃園藍姓女子深夜在租屋處摔下樓梯，疑似正面朝地導致下頷骨折、顱內出血，隔天被房客發現送醫仍不治，檢方以賴姓房東在樓梯間擺...

購買權利車起爭執 男持刀猛砍賣家重傷判1年2月

方姓男子欲購買權利車，找上鍾姓賣家，前年7月相約在台南市某超商前碰頭，方因曾與人糾紛，與林姓友人攜帶空氣槍及西瓜刀赴約，...

物理治療師違法為病患治療 新北衛生局稽查送辦起訴

新北市從事物理治療師的梅姓男子去年為新北市衛生局稽查人員發現未依醫師開具的診斷、照會或醫囑，替人進行物理治療，全案經衛生...

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

嘉義縣鹿草鄉林姓男子，日前騎車行經鹿草鄉碧潭村嘉163線公路，見路旁警方設置雷達測速照相設備，忽想起曾被拍照舉發，順「腳...

男子為1萬代收美國郵寄大麻包裹 被依毒品罪起訴

受到新冠肺炎影響，國內大麻取得不易導致價格攀升，李姓男子為賺1萬元，今年初答應提供住處地址給綽號「BILLY哥」男子，協...

【即時短評】推修法不如先從政府官員帶頭尊重員警執法

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信，但員警很悲觀，認為球在法官手上...

警政署推動「增訂加重妨害公務罪」司法官：絕對是進步

警政署推動增訂「加重妨害公務罪」，希望透過提高刑責，保障第一線執法基層員警，樹立執法威信。資深法官指出，修刑度下限是正確...

「增訂加重妨害公務罪」提振士氣？員警：法官還是輕判

民眾與警衝突事件頻傳，但近兩年對警察施暴被依妨害公務判有罪者，超過九成都僅判六月以下徒刑、甚至只有拘役，大多易科罰金了事...

警政署推動「增訂加重妨害公務罪」律師：恐將形同具文

目前刑法妨害公務罪，法定刑最高3年，被告只要遭判6月以下有期徒刑，都可易科罰金，嚇阻效果有限。警政署推動增訂「加重妨害公...

熱門新聞

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

柯建銘兒涉毒 律師：案情進展正受輿論影響，可能無罪

順腳一踢7萬沒了！他見雷達測速器想起曾被拍 怒踢下田

獨／平溪線隧道4遊客闖入玩命 火車司機員機警驚險急煞

新北衛生局女員工深夜從辦公大樓墜落停車場 送醫不治

影／女山友攀八通關古道摔落 意識模糊腳踝骨折直升機救援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。