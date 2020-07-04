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新北百年土地公廟整修 工程款遭灌水 管委會中飽私囊

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

林姓男子與曹姓女友分別擔任新北市一間已有百年歷史土地公廟管委會監事和委員，曹女不僅冒領出席費，還假藉8位員工名義詐領2個月年終獎金，還趁宮廟進行整修工程，聯合其他委員要求承包商將工程款灌水，再從向信眾募捐款項中，各自中飽私囊10萬元；曹女另因宮廟遶境隊伍一事，與人發生爭執，隨同的崔姓男子竟持菸灰缸砸傷里長頭部，全案經刑事局會同調查局新北調查處共同偵辦依法函送。

新北地檢署昨依傷害罪將崔男以簡易判決處刑；另依背信罪將曹女及承包商等多人處分緩起訴，但須繳交國庫共240萬元。而林男與曹女等14人另涉組識犯罪部分，則處分不起訴。

緩起訴指出，曹女於105年間在新北市一間有300多年歷史土地公宮廟管員會擔任委員，曹女於106年2、3月間宮廟召開委員會，冒名領取未出席委員的出席費共6000元，107年初還假藉8位員工名義詐領2個月年終獎金共48萬元。

107年2月，因土地公宮廟因配合新北政府興建地下汙水道工程，向信眾募款進行宫廟金爐和虎爺整建，曹女透過宮廟前總幹事張姓男子所開設的設計公司對外發包工程，聯合主委楊姓男子及5名委員和楊姓會計等9人，於107年5月要求負責寺廟建築、石材、鐵工、彩繪的4名承包商，將工程款灌水墊高後收取90萬元回扣，每人各分得10萬元，中飽私囊。

新北地檢署昨依背信罪處分緩起訴，曹女緩起訴3年，但須繳交國庫58萬元，前總幹事張男、主委楊姓男子和4名委員緩起訴2年，須繳交國庫各25萬元，楊姓會計緩起訴2 年，須繳交國庫15萬元，4名承包商緩起訴1年，另須繳交國庫2萬元至5萬元不等金額。

曹女於106年10月間，因宮廟遶境問題與當地許姓里長發生爭執，崔姓男子陪同曹女找許姓里長洽談，雙方當場再起口角，引起崔男不滿，竟抓起桌上的菸灰缸狠敲里長頭部。新北地檢署昨將崔男依傷害罪聲請簡易判決處分。

不起訴部分，林男遭控為飛鷹幫大哥，因曹姓女友於107年有意參選里長，涉恐嚇其他艱意參選人；107年6月間，林男替因槍砲案將入監服刑3年的王姓男子出面，向黃姓被害人要求2000萬元「安家費」，黃藉口只能支付300萬元，才得以脫身，並因報警才未支付一毛錢。

林男於108年4月間，得知某營造公司於93年間，承攬內湖捷運王程，因下游包商惡意倒閉，營造公司也遭拖誇，持委託書約下游包商在咖啡館談判，要求拿出3億5000萬元來擺平。

新北地檢署考量上述指控雖有翻攝監錄影像的照片為證，但無錄音錄影，無直接證據證明李男等人涉案，昨將李男等14人處分不起訴。

新北市一間超過百年歷史的土地公宮廟整修工程款遭灌水，管委會竟中飽私囊。圖／報系資料照
新北市一間超過百年歷史的土地公宮廟整修工程款遭灌水，管委會竟中飽私囊。圖／報系資料照

土地公 遶境

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