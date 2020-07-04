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娃娃機機台主補貨惹殺機！遭強押棒打死 4人遭判刑

聯合報 / 記者王長鼎╱即時報導

新北市歐姓男子在鶯歌區一家娃娃機店租台當台主，和同場的台主陳志豪、陳志成兄弟檔有嫌隙，去年12月底，陳姓兄弟夥同友人王元鎮、陳毅凱與多名少年強行擄走歐男後將他亂棒打死。新北地院日前依傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆等罪，將陳志豪、陳志成、陳毅凱分別判刑10年6個月、10年2個月及8年6個月，王元鎮判刑1年2個月，可上訴。

判決指出，50歲歐姓男子因與同是娃娃機台主的陳志豪（19歲）、陳志成（20歲）兄弟檔，曾發生口角爭執，去年12月21日深夜11時，得知歐男前往鶯歌區中正三路的選物販賣機店補貨，兄弟二人起意糾眾教訓歐男，糾集陳毅凱（29歲）和王元鎮（19歲）和多名少年，分乘多輛汽機車，在選物販賣機店前強行將歐男強押上車，載至鶯歌區環河路山水步道，徒手或持球棒圍毆歐男。

還有人持手機開啟錄影，透過網路影音社交軟體上傳圍歐影片，現場影片中有人出聲制止稱：「別打頭，別打頭」、「打斷他腳，腳啦！」等語，打完後還將人丟在現場便各自驅車離去。

隔天凌晨明民眾路過發現傷勢嚴重的歐男倒在該處，報警送醫急救至凌晨4時許仍宣告不治。全案經三峽警方搜證追緝後，將陳志豪兄弟檔及同夥王元鎮、陳毅凱二人，與多名涉案少年傳喚到案。

新北地院日前依傷害致死、私行拘禁、聚眾鬥毆等罪，將陳志豪、陳志成、陳毅凱分別判刑10年6個月、10年2個月及8年6個月，王元鎮判刑1年2個月，仍可上訴。同案少年另由少年法庭審理。

新北市娃娃機機台主歐姓男子去年底補貨惹殺機，遭人強押棒打死，新北地院日前將4名主嫌判處重刑。示意圖，非本案。圖／報系資料照
新北市娃娃機機台主歐姓男子去年底補貨惹殺機，遭人強押棒打死，新北地院日前將4名主嫌判處重刑。示意圖，非本案。圖／報系資料照

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